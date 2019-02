La tertuliana Zorrilla se va de Vox porque le expedientan por el trabajo de su marido

Actualizada 07/02/2019 a las 17:50

La abogada y conocida contertulia Paloma Zorrilla ha estado apenas 15 días afiliada en Vox de Navarra. El pasado martes se dio de baja, tras conocer que iba a ser expedientada por la actividad profesional de su marido. Este es socio único de una clínica que practica abortos. Ella destacó que su postura sobre el aborto es “clarísima” y la ha hecho pública en numerosas ocasiones, ya que está “absolutamente en contra” de la ley actual y la derogaría. Considera “dictatorial” y que se “vulnera su dignidad” cuando Vox le expedienta por el trabajo de su pareja. “Yo tengo mi vida con independencia de mi marido. Cada uno responde por lo que hace. Por haberme casado, no he dejado de ser un sujeto de derechos y que me juzguen por eso... ¿Es que ya no pienso, pienso lo que piensa mi marido? Es de locos y contrario a cualquier ordenamiento jurídico moderno”, denunció.

Zorrilla explicó a este periódico que tanto ella como su marido decidieron afiliarse a Vox al coincidir con algunas de sus ideas. “Lo hicimos para apoyarles, viendo además que en Navarra está difícil su implantación, en ningún momento quería ser candidata de nada ni puedo, porque tengo mi despacho”. En el tema del aborto, destacó que Vox detalla en su programa que quieren sacarlo de las prestaciones de la Seguridad Social. “Opino se quedan cortos, yo voy más lejos que ellos, pero me parece un primer paso”, señaló, “y a mi marido, desde luego, con su clínica privada, le parece perfecto”.

Fue una persona del partido que le conoce la que le llamó para avisarle de que a su marido le van a llevar al comité de garantías de Vox, que es como el comité de disciplina del partido. Ella se puso en contacto con un miembro de la gestora que dirige Vox y le dijo que no sólo su marido está en el comité, sino también ella, porque era una persona muy mediática y podía ser un “escándalo”. Luego fue el presidente de la gestora, Javier Hornos, el que le llamó y le confirma esa medida contra los dos diciendo que era un tema “muy delicado”. A la vista de lo ocurrido, Zorrilla se puso en contacto con el partido en Madrid y tanto él como ella se dieron de baja.

