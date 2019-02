UPN se suma a la concentración del domingo de Madrid

Actualizada 06/02/2019 a las 20:03

UPN ha anunciado su adhesión a la concentración convocada este domingo en Madrid para "defender la unidad de España" y en rechazo a la decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de aceptar un "relator" en la mesa de partidos sobre Cataluña.

En un comunicado, UPN ha afirmado que "no todo vale para mantener un Gobierno". "El Estado de derecho no admite atajos y todos los gobiernos tienen que estar al servicio del conjunto de la ciudadanía. No se puede pactar ni se puede negociar con quienes quieren romper la unidad constitucional", ha remarcado.

Los regionalistas han destacado que en Navarra "ya tenemos a una presidenta del Gobierno que está al servicio del nacionalismo vasco y que, además, apoya a los que han violentado las leyes en Cataluña". "Ahora es el propio Gobierno de España el que legitima a los independentistas catalanes", han rechazado.

"En estos cuarenta años de democracia hemos aprendido que los nacionalismos son insaciables. El tiempo ha demostrado que todas las concesiones que se han hecho sólo han servido para fortalecer sus proyectos, que lo único que buscan es romper con España. Ese es su objetivo y trabajan día a día para conseguirlo, por lo que no se van a conformar hasta que lo consigan. Ellos son los eternamente ofendidos", han resaltado.

UPN ha afirmado que Cataluá es "un peligro inminente para la unidad constitucional, para la igualdad de todos los españoles y para el desarrollo económico de nuestro país" y ha destacado que "ha llegado el momento de decir basta ya y de dejar de hacer cesiones al independentismo catalán". "Sin embargo, hoy hemos visto cómo, ante el anuncio de una enmienda a la totalidad a los presupuestos por parte de ERC, la respuesta del Gobierno de España ha sido la de ceder, algo que no podemos consentir", ha criticado.

"La permisividad con los nacionalismos, sin reconocer el riesgo real que suponen para todos los españoles, es hacer un flaco favor a nuestra democracia", ha concluido.

Selección DN+