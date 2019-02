Protesta de las acusaciones por el orden del juicio con jurado popular en Navarra

05/02/2019 a las 06:00

La Sección Segunda de la Audiencia, en la que ha recaído la presidencia del tribunal del Jurado, es la única en Navarra y de las pocas en España en la que los acusados no declaran al inicio del juicio sino tras las pruebas de la acusación. Así, el acusado no declarará hasta el viernes . La fiscal y la acusación particular pidieron cambiar el orden del juicio. La fiscal afirmó que la ley del jurado contempla la declaración de “acusados, testigos y peritos”, y que ahí va implícito

Etiquetas Gabriel González

Selección DN+