La FNMC pide extender hasta los 18 años el transporte escolar en zonas rurales

Representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos han pedido una modificación de la normativa para que “se garantice legalmente” el transporte escolar desde las zonas rurales hasta los centros de enseñanza, al menos hasta que los estudiantes cumplan 18 años y sean autónomos en el transporte.

“Lo que pedimos es que la legislación navarra incluya hasta los 18 años el derecho a trasporte escolar”, ha reivindicado este martes el alcalde del valle de Ollo, David Campión, que ha comparecido en rueda de prensa junto a los primeros ediles de otras localidades navarras.

La FNMC ha aplaudido la “receptividad” del departamento de Educación pero consideraría “un gran fracaso que no hubiera solución ya en este año 2019”.

“De verdad que queremos confiar en lo dicho por el departamento de Educación estos últimos días y que ese estudio que están ultimando sea eficaz y se destine una partida suficiente para atender esta demanda”, ha señalado.

Campión, que ha advertido que las ayudas económicas individualizadas no serían la solución, ha destacado que “es preciso que haya un transporte público en el que montarse”.

Tras asegurar que son casi 80 los ayuntamientos que han apoyado esta iniciativa, ha remarcado que más del 80% del alumnado se encuentra cursando sus estudios más allá de lo obligatorio, bien vía FP o Bachillerato.

En este sentido, ha querido aclarar que “cuando se afirma que de los casi 1.400 alumnos que se desplazan a realizar Bachillerato, solo 74 no tienen plaza libre en los autobuses de cursos inferiores, no se tiene en cuenta que el alumnado de modelo D sale una hora más tarde, por lo que no pueden utilizar estos autobuses para volver”.

“La solución pasa por armonizar los horarios de los centros en cada ciudad para no tener que duplicar autobuses”, ha apuntado Campión, que ha añadido que “es preciso contar con centros de Secundaria en todos los modelos a menos de una hora”.

Según ha remarcado, para la zona Pirenaica “la solución va aún más allá del transporte y es preciso habilitar una oferta pública de enseñanza secundaria en todos los modelos en Lumbier o Sangüesa, de manera que puedan hacer su viaje de ida y vuelta a sus pueblos”.

“Este es un problema grave de las zonas rurales, es el momento de pasar de las palabras a los hechos”, ha reivindicado, tras recordar que “solo en los últimos 10 años, 31 municipios han perdido más del 20% de población y algunos el 30 %”.

De esta forma, ha lamentado que “desde hace muchos años la política pasa de largo por las zonas rurales”. “La política de los últimos 70 años ha sido la que ha creado esta situación y es la misma política la única que la puede remediar”, ha concluido.

