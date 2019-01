Salud dice que el fármaco solicitado por una familia para su hijo "no es eficaz"

Actualizada 31/01/2019 a las 15:23

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha señalado que el tratamiento solicitado por una familia de Tudela para tratar a su hijo Izan, que padece el síndrome de Duchenne, una enfermedad que origina distrofia muscular, se ha demostrado que “no es eficaz y puede tener efectos secundarios”.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas al término de una conferencia de prensa en la que ha avanzado, al respecto, que “no ha habido ningún cambio de criterio” en el Departamento de Salud.

El consejero ha explicado que se reunirá por segunda vez con esta familia porque así lo pidió esta “a través de un representante político” y ha destacado que su departamento “siempre ha estado abierto al diálogo con una familia que está preocupada por la salud del hijo”.

Ha aseverado que “entiende perfectamente” la actitud de esta familia, pero no comprende “otras actitudes que se han dado, otros posicionamientos desde grupos políticos o desde instituciones apoyando algo en lo que no tienen competencia”.

“Nosotros tenemos muy claro que los tratamientos que se deben de dar son los que son eficaces”, ha remarcado.

Por tanto, ha indicado que, “desde un punto de vista político y así se lo hice ver a sus padres, me hubiera resultado mucho más fácil autorizar el medicamento, pero no puedo olvidar que soy médico y no voy a indicar algo que creo que no está indicado”.

En ese sentido, ha sostenido que “hay muestras y ensayos clínicos suficientes que demuestran que no es eficaz” y que la Comisión Central de Farmacia de Navarra “desaconsejó su uso” al igual que “a nivel ministerial”.

Cuestionado por el hecho de que hay familias que lo están utilizando con resultados, el consejero ha expuesto que, en la actualidad, en España están utilizando ese tratamiento 33 niños.

“Muchos de ellos fueron incluidos en su momento en un ensayo clínico promovido por la propia industria farmacéutica, por el laboratorio”, ha detallado para agregar que, una vez finalizado el citado ensayo, “lo siguen tomando”.

En ese ensayo, ha detallado, “se demostró que no hay diferencias significativas entre tomar ese medicamento y tomar un placebo, por lo tanto, no es útil, pero siguen tomándolo”.

Después, ha dicho, “se han incorporado algunos niños también a tomar este medicamento en determinadas comunidades autónomas precisamente por las presiones mediáticas recibidas”.

