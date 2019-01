La reforma del mapa local de Navarra tensiona el cuatripartito

Actualizada 28/01/2019 a las 12:48

​​​Los portavoz de Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han hecho este lunes un llamamiento a los cuatro parlamentarios de Orain Bai para que el próximo jueves voten a favor de la reforma del mapa local en el pleno del Parlamento de Navarra.

Los cuatro votos de Orain Bai, que todavía no ha decidido su postura, son necesarios para que esta reforma prospere, dado que votarán en contra UPN, PSN y PPN, grupos que consideran que es "una ley política de EH Bildu".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que este proyecto es "una ley política al servicio de EH Bildu para reforzar su poder en el ámbito local" y ha criticado que los tres parlamentarios de Podemos hayan dicho que, "aunque no les gusta la ley, la van a votar por lealtad". "Esto es mentira. Va a votar esta ley porque quiere mantener a Ainhoa Aznárez como presidenta del Parlamento. Esta es la realidad", ha criticado.

Así, ha afirmado que "no es un voto al servicio de los ciudadanos, ni al servicio de las entidades locales, es un voto al servicio de sus intereses particulares y partidistas". Además, ha criticado que el resto de fuerzas del cuatripartito están "metiendo presión a Orain Bai para que sea flexible, tenga cintura y sea capaz de tragar lo que desde Podemos se califica como una mala ley". Esparza ha subrayado que "la lealtad debería ser con el conjunto de la sociedad navarra".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha defendido la ley y ha asegurado que "en el transcurso de los debates que hemos tenido, las peticiones y propuestas sindicales están introducidas razonablemente en el texto y no entenderíamos de ninguna manera que Orain Bai no lo apoyara". "Si no apoya la ley lo que estará haciendo es un chantaje partidista al resto del cuatripartito. Esta reforma es de mucho calado", ha indicado, para hacer "una exigencia de responsabilidad y altura de miras por parte de todos para la aprobación de esta ley".

En términos similares, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que esta reforma es "una oportunidad histórica" que puede suponer la "racionalización" del mapa local. "Es verdad que no todo está regulado en la ley, pero nos parece importante que se señala una dirección, que está además marcada en el acuerdo programático y vamos a defender la necesidad de esta reforma", ha indicado.

Araiz ha esperado que Orain Bai apoye la ley y ha advertido de que ningún parlamentario del cuatripartito se puede desmarcar, dado que la norma debe ser aprobada por mayoría absoluta. Además, ha desligado la aprobación de esta ley de posibles contraprestaciones en la resolución de la situación interna del grupo parlamentario Podemos-Orain Bai. "No tiene relación y aunque alguno tuviera la sospecha de que pudiera tenerla, ni siquiera se van a resolver los problemas a la vez. El mapa local se resuelve el jueves y la situación del grupo parlamentario no se va a resolver antes del jueves. EH Bildu no lo ha vinculado y si alguien lo ha vinculado será su problema", ha indicado.

Por parte de Orain Bai, Laura Pérez ha afirmado que "estamos ponderando distintos elementos" antes de decidir el sentido de voto y ha afirmado igualmente que la situación del grupo y esta ley "son cosas absolutamente diferentes, no tiene nada que ver lo uno con lo otro".

Por parte del PSN, María Chivite ha afirmado que la reforma del mapa local es "una ley política que EH Bildu se ha empeñado en sacar adelante y que quita competencias a los ayuntamientos y no aclara el marco competencial ni presupuestario". "Damos un 'no' rotundo a esa ley", ha afirmado, para criticar que Podemos, "aun teniendo dudas, vaya a apoyarla". "Creo que es más un 'sí' para salvar el puesto de la presidenta del Parlamento. Por los argumentos que han dado el 'no' sería más coherente", ha asegurado.

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha afirmado que esta ley es "absolutamente necesaria" y ha destacado que busca "aumentar la capacidad de las entidades locales para prestar desde la cercanía los servicios públicos básicos a la ciudadanía". "Todas las acusaciones y críticas de la oposición a esta ley están infundadas. No es verdad que se cercene la autonomía local", ha indicado.

Además, ha considerado que "Orain Bai tendría que votar que sí porque esta ley forma parte del acuerdo programático y cuenta con el apoyo de una mayoría de entidades locales".

Etiquetas Parlamento de Navarra

Selección DN+