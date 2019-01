Un acreedor de Davalor Salud: "La posibilidad de cobrar es muy baja"

Actualizada 25/01/2019 a las 16:23

El representante de Iniciativas Innovadores Francisco Javier Baztarrika ha afirmado este viernes que si en los años 2014 y 2015 la situación de Davalor Salud "hubiera sido de quiebra no hubiera llevado el expediente a nadie y Sodena nos hubiera cerrado la puerta en 15 minutos".

Baztarrika ha comparecido este viernes en la comisión de investigación sobre actuaciones de Sodena, en este caso sobre Davalor Salud, y ha manifestado que su labor es acompañar a empresas y organizaciones en el desarrollo de I+D+i para su presentación a empresas públicas y búsqueda de financiación y que desde su creación habrán acompañado unos 400 proyectos.

Ha comentado que el primer contacto con Davalor fue en agosto de 2010 y ha explicado que "la primera vez que acudí a Sodena con Davalor fue octubre de 2012 para solicitar que acompañara con aval sobre el préstamo concedido por el CDTI -Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-".

Tras reuniones "infructuosas" con Sodena, en enero de 2013 acompaña a Marcos a una reunión con la entonces vicepresidenta del Gobierno Lourdes Goicoechea con "el mismo propósito". "El Gobierno de Navarra en esa época concedió avales a través de Nafinco de 180 millones de euros, luego era una solicitud razonable, y no hubo respuesta", ha indicado.

Volvieron a tener contacto con Goicoechea en marzo 2014 y de nuevo se reunieron en enero de 2015 para "solicitar financiación para el proyecto". "La consejera nos dirige de nuevo a Sodena y se mantiene una reunión en febrero de 2015 y se pide apoyo financiero barajando diferentes fórmulas", ha comentado Baztarrika, que ha añadido que "tras esta reunión, Sodena barajaba posibles alternativas de financiación y con las patentes como garantía".

Ha relatado que en abril de 2015 la vicepresidenta del Gobierno y el director general visitan las instalaciones de Tarrasa. "Si la información de Sodena previa hubiese sido así de negativa no hubieran perdido un día en ir a ver un proyecto al que no le auguraban futuro", ha expuesto, para indicar que de la visita "trasladaron el compromiso de llevar el tema al Consejo de Administración de Sodena para buscar financiación de hasta 5 millones de euros".

Ha comentado que en mayo de 2015 tuvieron una nueva reunión con Sodena y "se plantea un posible apoyo a Sodena en forma de participación de capital". "A partir de ahí, el promotor -Juan José Marcos- me comunica que Sodena les propone una inversión de 4 millones si consiguen 11 millones de otros inversores", ha expuesto, para precisar que su percepción entonces era que "la captación de los 11 millones iba a llevar su tiempo".

Ha explicado que en septiembre de 2015 la deuda de Davalor con Iniciativas Innovadoras era de 58.000 euros y "hoy es de 144.000 euros". "Los retrasos comenzaron en 2015", ha expuesto. Ha comentado que "casi ninguna 'start up' suele nadar en la abundancia" y que en 2014 tiene la percepción de que Davalor seguía siendo 'start up' porque "no habían llegado al mercado y le quedaba recorrido, era un proyecto complejo".

Francisco Javier Baztarrika ha añadido que "ante el cambio de Gobierno, Marcos me traslada el interés de estar con el nuevo Gobierno y llamo para concertar una reunión con el vicepresidente". Ha explicado que el 4 de agosto de 2015 Manu Ayerdi visitó "solo" Davalor y Jofemar -se encarga del desarrollo de las máquinas-. Y en septiembre mantienen una comida, en la que el vicepresidente "nos traslada la propuesta que va a llevar al consejo de Gobierno dos días después" referente a la concesión del préstamo de Sodena a Davalor. Según ha añadido, "en el resto de préstamos de Davalor con Sodena no he intervenido".

Ya en la situación crítica de Davalor Salud, ha indicado el representante de Iniciativas Innovadores que se les solicitó la adhesión al convenio anticipado como acreedores y "nos adherimos". "Tener aplazamientos de pago y llegar a cobrar nos pareció más conveniente que no cobrar", ha señalado, para comentar que ahora la posibilidad de cobrar "es muy baja". "Si el inversor -Panorama Holding- retoma el proyecto y tienen suficiente financiación... yo sigo pensando que es un buen proyecto", ha comentado.

Preguntado si cuando se le presentó el proyecto de Davalor confiaba en Juan José Marcos, ha señalado que sí y que ahora también. "Es un proyecto que encaja muy bien en la Estrategia de Navarra. Y sigo pensando que era viable, pero que ha faltado financiación", ha expuesto.

