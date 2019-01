¿Has amanecido con una estampa invernal de nieve? ¿Nos mandas una foto?

Actualizada 23/01/2019 a las 10:01

La nieve ha llegado en abundancia este martes al norte de Comunidad foral y muchos de los navarros que allí viven se han levantado con estampas invernales al otro lado de su ventana.

¿Has sido uno de ellos? ¿Te has animado y has ido a ver la nieve? ¿Tienes un paisaje nevado al otro lado de la ventana? ¿Por qué no te animas y nos mandas una foto?

Mucho mejor si es horizontal, pero todas las imágenes serán bienvenidas. Puedes enviarlas por whatsapp al número 687 04 00 98, indicando el lugar en el que están realizadas y el autor de las fotografías.

