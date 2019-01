La oposición pide que los usuarios no paguen el IVA en la AP-15

Actualizada 22/01/2019 a las 17:14

La oposición ha pedido al Gobierno de Navarra que realice "un esfuerzo" para que los usuarios no tengan que pagar el IVA de los viajes de ida y vuelta en 24 horas en la AP-15, una opción que el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha vuelto a descartar, ya que, según ha indicado, el criterio de Hacienda es "absolutamente claro y nítido" al respecto, en el sentido de que el pago del IVA es obligatorio.

El vicepresidente ha comparecido este martes en una comisión parlamentaria, a petición del PPN, para explicar cómo van a aplicarse los 12 millones que ha recibido el Ejecutivo foral por parte del Estado para la gratuidad de los viajes de ida y vuelta en la AP-15.

Ayerdi ha señalado que, una vez recibido el dinero por parte del Ministerio de Fomento el pasado viernes, en la sesión de Gobierno de este miércoles se aprobará el acuerdo por el que se establece la aplicación temporal de este descuento adicional a vehículos ligeros en la AP-15, y el convenio a suscribir entre el Gobierno de Navarra y Audenasa.

Sobre el pago del IVA por parte de los usuarios, Ayerdi ha remarcado que debe ser así porque este descuento "tiene la consideración de subvención vinculada al precio" y ha citado informes realizados por la Hacienda foral al respecto.

Ha indicado el vicepresidente que en los próximos días acudirá el consejero de Hacienda al Parlamento para informar también sobre esta cuestión y ha considerado, respecto a otros lugares donde no se abona el IVA, que "habrá que ver si la casuística es la misma" y "si se está aplicando o no adecuadamente la legislación".

"El criterio de Hacienda de 2015, ratificado en 2018, es absolutamente claro, nítido y sostenido en el tiempo. A partir de ahí, el Gobierno lo que está haciendo es proceder con la mayor responsabilidad y rigor", ha argumentado.

En este sentido, ha afirmado que le hubiera gustado "hacer una gratuidad plena", pero que si tiene "un informe que dice que hay que cobrar el IVA lo tendré que hacer, por mucho que en un pacto político dos formaciones hayan pactado gratuidad". "El Gobierno está haciendo lo máximo que puede hacer", ha asegurado.

Según ha indicado, este descuento adicional será equivalente al 100% del precio neto, IVA no incluido, a abonar por el usuario, lo que significa que "para el caso de una persona que hoy haga en el mes un viaje de ida y vuelta usando el Vía-T, que ya tiene un descuento de aproximadamente del 70%, tendrá un descuento del orden del 94% sobre el precio base".

Respecto al usuario habitual, el que realiza unos 20 viajes en el mes, Ayerdi ha detallado que en la actualidad tiene un descuento del 96% y con esta medida adicional será del "98 como algo por ciento". Por su parte, el usuario esporádico, pasará de un descuento del 70 al 94%.

Tras reiterar que este descuento será adicional a los que existen en la actualidad, el vicepresidente ha querido dejar claro que este Gobierno "siempre se alegra de cualquier fondo que pueda llegar a Navarra, lo consiga quien lo consiga" y ha garantizado que "siempre gestionamos esa posibilidad con toda responsabilidad".

Asimismo, Ayerdi ha detallado las condiciones pactadas para la subvención. Ha explicado que el Gobierno foral la ha cobrado íntregamente de manera anticipada y que el descuento se establece de manera temporal, entre el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023, o bien hasta que se hayan gastado los 12 millones. "Es un descuento que tiene una fecha de caducidad", ha precisado.

Según ha indicado, el Ejecutivo foral ha estimado que el impacto económico de los nuevos descuentos y la compensación a abonar a Audenasa será de 2,2 millones en 2019; de 2,3 en 2020; de 2,4 en el 2021; de 2,5 en el año 2022; y de 2,6 en el año 2023, "aunque dependerá del número real de tránsitos que haya".

"No pienso que se vaya más allá de cinco año, pensamos que el dinero se va a usar en su totalidad", ha comentado Ayerdi, quien también ha querido dejar claro que aunque el acuerdo de gobierno sobre esta ayuda sea adoptado este miércoles, "está todo preparado para que el efecto de la medida tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019".

Por otro lado, el vicepresidente ha destacado que "otro aspecto importante es que esta financiación aportada por el Estado no tendrá incidencia sobre la determinación de la aportación económica de Navarra a las cargas generales del Estado regulada por el Convenio Económico". Y desde la perspectiva de estabilidad presupuestaria, ha señalado que "ha quedado claro que la subvención no va a tener ningún impacto a efectos de la regla de gasto".

PPN:"LO ÚNICO QUE HA HECHO EL GOBIERNO ES PONER LA MANO"

Tras la exposición del vicepresidente, la parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha valorado que "gracias al acuerdo entre UPN y PP se van a ver favorecidos los usuarios de la AP-15, no porque el Gobierno de Navarra haya hecho absolutamente nada" y ha considerado que "lo único que ha hecho" el Ejecutivo foral es "poner la mano". Además, ha cuestionado que los navarros tengan que pagar el porcentaje de IVA y no sea "totalmente gratuito" y se ha preguntado "por qué en otras comunidades no se cobra y aquí sí".

En representación de UPN, Carlos García Adanero ha remarcado que "conseguir introducir 12 millones de euros para esto en los PGE fue muy complicado y costó mucho". Y ha pedido al Ejecutivo foral "un esfuerzo para que no recaiga sobre los usuarios el pago del IVA porque en otros sitios existe y no se paga". "Hay precedentes y hay donde copiar", ha alegado.

Por parte de Geroa Bai, Rafa Eraso ha valorado que el Estado "colabore con el presupuesto en Navarra, algo que no era muy habitual" y, sobre el cobro del IVA, ha afirmado que "ahí están los informes de los técnicos de Hacienda" y ha remarcado que "más pagan los navarros" por los peajes en la sombra. "Nos congratulamos de que hayan llegado estos 12 millones, ojalá lleguen muchos más que serán bien recibidos", ha agregado.

Desde EH Bildu, Arantza Izurdiaga ha considerado "insuficiente" el acuerdo alcanzado entre UPN y PP y ha abogado por "una gratuidad definitiva y real", lo que, a su juicio, "hubiera sido posible si UPN no hubiese prorrogado la concesión y si por parte del PP no se hubiera privatizado". Además, ha pedido al consejero información sobre si la situación de Navarra, respecto al IVA, es "equiparable" a otras comunidades.

El socialista Guzmán Garmendia, por su parte, ha destacado que "ha tenido que venir el Gobierno de Pedro Sánchez para arreglar el entuerto en el que estábamos metidos" y aunque ha señalado que la subvención recibida es "un gran primer paso, hay que dar más pasos para llegar a la gratuidad total". También se ha mostrado "seguro" de que "se puede alcanzar alguna fórmula" para que los usuarios no paguen el IVA y ha pedido al Ejecutivo foral "un esfuerzo".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que el tema del IVA es "un problema que hay que solucionar", pero ha considerado que se trata de "una cuestión menor" cuando "lo que se va a conseguir es que la población de la Ribera vea que su bolsillo se resiente menos al utilizar una vía que si hubiera sido pública seguramente las cosas se podrían haber hecho de otra manera".

