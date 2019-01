UPN reclama que la DGT solucione la falta de examinadores

Actualizada 18/01/2019 a las 09:22

El grupo de UPN en el Ayuntamiento Pamplona ha presentado una propuesta declaración con el fin de instar a la Dirección General de Tráfico (DGT) a "que cumpla con sus compromisos y solucione la falta de examinadores de tráfico".

La moción regionalista busca además que el Gobierno de Navarra "acabe con los problemas en la prestación del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos en Pamplona, que acumula enormes retrasos".

"Ambos servicios dan respuesta a obligaciones que deben cumplir los ciudadanos, pero la administración no se lo está poniendo nada fácil", dicen los regionalistas, y añaden que en los centros de ITV hay "largas colas casi a diario" y además, "a día de hoy, no es posible reservar una cita en ninguno de los centros de Pamplona hasta el 12 de febrero, y hasta el mes de marzo no hay una hora libre en sábado".

Una situación, subraya UPN que "está llevando a muchos pamploneses a acudir a otras ciudades cercanas, como Logroño, a pasar las inspecciones obligatorias".

En el caso de los examinadores de tráfico, destaca que son "cientos de jóvenes pamploneses a la espera de pasar las pruebas con las que obtener su carné de conducir" , un permiso que "en muchos casos" es "una herramienta que multiplica sus oportunidades laborales".

Por eso para los regionalistas la situación es "insostenible" y resulta "urgente" que la DGT cumpla con sus compromisos de incorporar nuevos examinadores y un refuerzo.

UPN justifica esta moción, que se debatirá el próximo lunes en la Comisión de Presidencia, en que "el Ayuntamiento debe posicionarse en ambos asuntos y exigir al resto de administraciones un servicio eficaz y de calidad a los ciudadanos de Pamplona".

