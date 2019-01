Vox, a la espera del 'ok' de la dirección nacional para concurrir en Navarra

16/01/2019 a las 06:00

Vox Navarra se encuentra a la espera de la decisión que adopte la dirección nacional del partido para concurrir o no a las elecciones forales del próximo mes de mayo.

Así lo aseguró este martes a este periódico Javier Horno Gracia, pamplonés de 47 años y presidente de la comisión gestora que la formación de extrema derecha tiene al frente en Navarra. “Vox nacional tiene intención de presentarse en todas las comunidades, si se puede. No hay nada asegurado en Navarra, y creo que no es la única comunidad. De hecho, presentarse en Andalucía fue una decisión que se tomó a última hora. Intención, si se puede, hay. Pero no está decidido”, expuso Horno, licenciado en Filología Hispánica, titulado superior de violín, y exmilitante de UPN y PP. “Me di de baja del PP cuando sacaron de la cárcel al etarra Bolinaga”, acota Horno, hijo de la exedil de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona María Teresa Gracia.

Está previsto que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, protagonice un acto en Pamplona dentro de tres semanas. La gestora navarra espera mantener entonces el contacto definitivo para determinar si la sigla se presentará a las elecciones forales. En Navarra, Vox apareció de cara a los comicios europeos de 2014 y desde entonces no se ha vuelto a presentar a cita con las urnas alguna. Actualmente, según Javier Horno, quien ya hizo campaña por Vox en aquellas europeas de hace cinco años, cuenta con unos 160 afiliados. “Desde otoño tenemos un goteo diario. El pasado verano estábamos 36, la cifra más baja desde que el partido se fundó aquí”, indicó. La comisión gestora la integran cuatro personas al margen de un presidente que prefiere no dar a conocer los nombres del resto. El partido no posee a día de hoy sede física en territorio foral.

RÉGIMEN FORAL Y FISCALIDAD

En el caso de que Vox concurra finalmente en mayo, Horno afirma que la designación del cabeza de lista sería por medio de primarias. “No lo he decidido todavía”, respondió al ser preguntado por si él optará. “Por gente preparada, creo que no habrá problemas para formar una candidatura. De hecho, ya hemos formado grupos de trabajo en distintas áreas para un probable programa electoral”.

-Un partido tan centralista como Vox ¿quiere eliminar el régimen foral y fiscal de Navarra? -le cuestionó este periódico al presidente de la gestora.

- Vox quiere una agencia tributaria única, que haya una caja común, los mismos impuestos en toda España y la solidaridad entre todas las comunidades -respondió Horno.

-Acabar con la fiscalidad navarra propia, por tanto -insistió este periódico.

- El régimen fiscal estaría supeditado a las medidas que se tomen con carácter nacional. Si el sistema navarro es bueno y sirve para el resto de España, a lo mejor hay que extenderlo.

- ¿Les molestan los Fueros?

- El ideal de Vox sería acabar con las comunidades autónomas, pero sí tener diputaciones provinciales. No negamos que haya una diputación foral. No creo que con esto haya un problema. En la sociedad navarra el mayor problema que se ve es el del nacionalismo vasco, que ha metido una pierna en Navarra y está dispuesto a meter la otra -afirmó Horno.

- ¿Con quiénes pactarían para que el nacionalismo no vuelva a gobernar?

- Con los que son consitucionalistas y creen en España. UPN, PP y Ciudadanos. El PSN no cree en España. El PSOE está muy apoyado en gente que no cree en España -aseguró el referente de Vox en Navarra.

