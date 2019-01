Choca contra varios coches estacionados en la Rochapea y da positivo en alcohol

Una mujer de 50 años ha sido denunciada estelunes por conducir bajo los efectos del acohol y chocar su coche contra varios vehículos estacionados en la calle Río Arga de Pamplona, en el barrio de la Rochapea.

Varios agentes de Policía Municipal se desplazaron hasta el lugar del siniestro, que ocurrió hacia las 17:15 horas, y que acabó con la conductora multada con 1000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir. Además, su coche fue inmovilizado.

No nos cansamos de repetir:

Si bebes no conduzcas

Pues no hay forma.

