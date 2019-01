El Parlamento foral rechaza una declaración en favor de la gratuidad de la AP-15

Actualizada 14/01/2019 a las 14:18

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado una propuesta de declaración institucional, presentada por el PPN, para que la Cámara considerara "imprescindible" la gratuidad de la AP-15.

Han votado en contra de la propuesta Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Orain Bai; se ha abstenido el PSN; UPN ha votado a favor e I-E ha votado a favor del punto primero y se ha abstenido en el punto segundo.

La propuesta de declaración institucional rechazada recogía que "el Parlamento de Navarra considera imprescindible la gratuidad de la AP-15, sobre todo para corregir las desigualdades territoriales que hoy en día todavía existen en La Ribera, cuyos vecinos son los únicos de toda Navarra que deben pagar por acudir a Pamplona por una vía rápida" y pedía al Gobierno foral que "establezca los mecanismos oportunos para que la gratuidad sea total".

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha exigido al Gobierno foral que "aplique la gratuidad porque para eso conseguimos 12 millones" del Ejecutivo central. "El Gobierno de Navarra se sitúa en la posición que perjudica a los navarros, igual que hizo con las madres navarras", ha indicado, para rechazar que "se pone a favor de la Administración, de la empresa". "No hay excusas que valgan para obligar a los usuarios a pagar el IVA y si hay que pagarlo que lo pague Audenasa, pero no los navarros", ha dicho, para exponer que "si hay voluntad política este tema se puede solventar".

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha manifestado que "los técnicos de Hacienda expresan con rotundidad que el IVA hay que pagarlo por legislación europea y estatal".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha criticado que "si UPN no hubiera prorrogado la concesión hace años que no estaríamos hablando de este tema y la autopista sería gratuita". "Hay un informe de 2015 y al parecer en este tipo de concesiones, según jurisprudencia europea, no es posible la subvención del IVA", ha indicado, para afirmar que "nosotros estamos a favor de la gratuidad, que pasa necesariamente por el fin de la concesión". "Hay responsabilidades para repartir, muchas", ha opinado.

El portavoz de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, ha comentado que "si esa autopista no puede ser gratuita a día de hoy habrá que preguntar a UPN por qué renovó la concesión unos meses antes de acabar la anterior legislatura". Ha criticado "la hipocresía de quien pudo hacer y no hizo y ahora exige".

La socialista María Chivite ha manifestado que apoyan la gratuidad de la AP-15 y ha criticado que "UPN y PP la pidan con entusiasmo cuando fue UPN quien blindó la concesión y el PP cuando ha gobernado en España no ha hecho nada". Por eso, ha indicado que se han abstenido en la declaración institucional del PP. "No vamos a ser cómplices de la incoherencia de estos partidos, que cuando pudieron haber hecho algo al respecto no lo hicieron", ha comentado.

Desde el PPN, su portavoz, Ana Beltrán, ha considerado "una vergüenza que el Gobierno de Navarra diga que se va a cobrar el IVA".

