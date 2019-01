UPN de Tudela critica "falta de apoyo municipal" al pequeño comercio durante la última campaña navideña

Actualizada 11/01/2019 a las 12:33

El grupo municipal de UPN de Tudela ha criticado la "falta de apoyo municipal y el desinterés del equipo de gobierno tripartito por favorecer la pasada campaña comercial de Navidad, con medidas que favorezcan la fluidez del tráfico y la posibilidad de aparcar con facilidad, la ausencia de promoción de la ciudad y la escasa iluminación de amplias zonas comerciales alejadas del centro".

"El comercio de Tudela ha sufrido nuevamente la falta de apoyo municipal, que ha vuelto a demostrar un total desinterés y una falta de trabajo y de planificación", han señalado los regionalistas en un comunicado.

En su opinión, "el casco urbano de Tudela no favorece la movilidad, y desde el ayuntamiento no se han adoptado medidas que minimicen el impacto negativo que provoca esta situación, como la apertura del parking de la Plaza de la Constitución, posibilitando un mayor número de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad".

En este sentido, los concejales de UPN han señalado al equipo de gobierno como "el único responsable de la ausencia de medidas en materia de tráfico, la imprevisión en la gestión del parking, el abandono en el uso de una instalación municipal o la falta de aparcamientos en el centro, pese a tener un parking que serviría como elemento disuasorio".

"Esta situación empieza a ser grotesca, y los paganos son los vecinos y los comerciantes del centro que ven cómo se alejan de la zona sus clientes por la desidia del equipo de gobierno", han indicado los regionalistas.

A su juicio, "el alcalde Eneko Larrarte (I-E) ha pretendido vender humo con un encendido de luces a finales de noviembre que no ha contentado a nadie, porque abandona a las zonas comerciales alejadas del centro, porque es escaso, y porque no se acompaña de otras medidas de apoyo al pequeño comercio que van desde una mayor promoción hasta la facilitación de la movilidad y del aparcamiento de vehículos, aspectos en los que trabajan ciudades del entorno y que, por el contrario, no se han visto con este equipo de gobierno".

