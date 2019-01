Solana dice que en 2019 se van a ejecutar las obras del instituto de Ribaforada

Actualizada 11/01/2019 a las 11:47

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que a lo largo de 2019 se van a ejecutar las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria de Ribaforada, Cabanillas y Fustiñana.

María Solana, que ha respondido a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento, ha afirmado que "estamos acabando de supervisar el proyecto de ejecución del instituto presentado por el equipo redactor" y ha afirmado que la próxima semana se podría solicitar al Ayuntamiento de Ribaforada la concesión de licencia de obras.

El parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha afirmado que con la aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra 2019 "tenemos la certeza de que el Instituto de Educación Secundaria para Cabanillas, Ribaforada y Fustiñana no va a ser posible esta legislatura, tampoco va a ser posible para el comienzo del curso 2019/2020, y tenemos la certeza de que estamos con el Gobierno de los anuncios, pero que no cumple, salvo para los suyos".

Carlos Gimeno ha afirmado que el departamento "ha priorizado infraestructuras educativas que segregan por modelos lingüísticos y ha impuesto unidades de modelo D en la zona no vascófona de forma artificial poniendo en peligro la escuela rural pública".

Solana ha respondido que no sabe en qué datos se basa el parlamentario para hacer sus afirmaciones sobre el instituto de Ribaforada, "porque en los Presupuestos de Navarra no me consta que se detalle qué proyectos van a hacerse y cuáles no". "Da la sensación de que se basa en una documentación interna de mi departamento que usted no ha solicitado de manera formal. No se fíe de lo que le filtran", ha indicado.

Además, ha criticado que el Gobierno central no haya autorizado la totalidad de inversiones financieramente sostenibles previstas por Navarra, lo que "va a tener efectos en la educación pública navarra". "El instituto se va a hacer y no va a ser gracias al PSN", ha asegurado.

