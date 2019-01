Investigan si hubo exceso policial con un hombre ajeno a una pelea

Actualizada 11/01/2019 a las 09:14

La Audiencia Provincial ha ordenado seguir investigando si la Policía Municipal de Pamplona actuó de forma desproporcionada al reducir y causar lesiones leves a un hombre que no tenía nada que ver con la pelea por arma blanca por la que habían sido movilizados. El caso había sido archivado por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona, pero la Audiencia entiende que aún “no puede concluirse que los agentes no hubiesen utilizado una fuerza no desproporcionada” con el denunciante.

Selección DN+