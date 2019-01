Actualizada 04/01/2019 a las 12:00

UPN ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma del mapa local al considerar que se trata de una iniciativa "diseñada a la medida de Bildu para controlar las entidades locales de Navarra". Ha sido un día después de que el PPN presentara también una enmieda a la totalidad de esta reforma.

Así lo ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa la portavoz regionalista en la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Mari Carmen Segura, que ha afirmado que este proyecto de ley "no persigue la prestación de mejores servicios, ni abaratar los costes de los servicios, ni promueve la solidaridad y el equilibrio territorial de Navarra" sino que "sólo propone el control político por parte de Bildu".



La regionalista ha asegurado que esta reforma busca "consolidar la dictadura política de imposición de Bildu en Navarra tras una legislatura al frente del Departamento de Administración Local". En este sentido, ha criticado que se ha propuesto la creación de las Comarcas "como mejor le conviene, donde todos los órganos de decisión están pensados para favorecerle en todo momento".

Segura ha criticado que esta iniciativa presenta una organización de las entidades locales de la Comunidad foral "sin contemplar ni asegurar los principios de autonomía municipal, subsidiariedad, suficiencia financiera y sostenibilidad presupuestaria". Asimismo, ha indicado que "no se conoce el coste de la reforma, es una ley sin financiación, no existe una delimitación clara de las competencias" y "es un ERE encubierto ya que la comarca no va a poder hacerse cargo de todo el personal tal y como dice el proyecto de ley".



Respecto a la fórmula de las comarcas, la regionalista ha destacado que "aboca a la desaparición de ayuntamientos y concejos que se quedan sin competencias y sin financiación", con lo que serán "macroayuntamientos que no los elegiremos los navarros" pero que "le dan todo el control político y económico a Bildu en las comarcas donde controla los ayuntamientos".



La portavoz de UPN ha reprochado que es una reforma "sin consenso alguno" e "inconcreta" que pretende aprobarse "con el mínimo consenso" de los 26 votos del cuatripartito. A este respecto, ve "incomprensible" el apoyo del cuatripartito "por no romper el acuerdo programático" y ha subrayado que "lo que deberían hacer es tener el firme convencimiento de que esta reforma es buena para Navarra".



"Para el departamento, y sobre todo para su director general y su consejera, lo importante es decir que han sido ellos los que han aprobado la ley de la reforma sin importarle los costes y consecuencias para los trabajadores de las diferentes administraciones públicas", ha censurado la regionalista, que ha considerado "un despropósito aprobar una ley en donde todo está por definir".



Además, ha criticado las "prisas" en su tramitación al fijar el debate de las enmiendas a la totalidad en el pleno del 11 de enero y la aprobación de la ley en el del 31 de enero. "En 20 días quieren llegar a un consenso", ha resaltado Segura que ha destacado, además, que esta ley "no se va poder desarrollar" antes de la disolución de la Cámara foral a finales de marzo.



Mari Carmen Segura ha destacado que la reforma "no cumple ninguno de los principios recogidos en la exposición de motivos de la ley". Así, ha señalado que la reforma incumple "la claridad competencial" ya que "cuando definen el marco competencial de las comarcas resulta que algunas competencias incumplen el principio de autonomía municipal".



Igualmente, ha indicado que la nueva planta local, propuesta "no define ni la organización de las comarcas, ni su funcionamiento, ni sus costes, ni su financiación", por lo que "la inoperancia de la comarca es un hecho incuestionable".

Por otro lado, la regionalista ha criticado que el proyecto "no cumple el principio de subsidiariedad que es el que dice que al ciudadano se le debe prestar el servicio desde la administración más cercana", ha advertido que supondrá "la desaparición de pequeños ayuntamientos y concejos" ya que "las competencias de las comarcas pueden llegar a ser casi todas"; y ha subrayado que "no define los costes de los diferentes servicios que se prestarán por las entidades locales" de modo que "se pone en riesgo la autonomía y la suficiencia financiera de los municipios y los concejos". "Defienden a los concejos y ayuntamientos pequeños pero esta ley no les asegura la financiación y les pone como motivo de desaparición la insuficiencia de recursos", ha reprochado.

