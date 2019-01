Actualizada 03/01/2019 a las 14:25

El Partido Popular de Navarra presentará una enmienda a la totalidad a la ley de reforma del mapa local enviada por el Gobierno de Navarra al Legislativo foral.



En opinión del parlamentario del PPN Javier García, esta ley "supone un ataque directo a la autonomía de las administraciones locales, es una reforma que genera más gastos, que no soluciona la financiación de las administraciones locales, no mejora la calidad de los servicios y reduce las competencias". "No es una ley que soluciona los verdaderos problemas que tienen la administraciones locales", ha asegurado en una rueda de prensa.



Además, Javier García ha señalado que ésta es "una reforma que plantea y que quiere EH Bildu, tiene el nombre de EH Bildu y el apellido de Araiz -portavoz de la coalición abertzale-".



Entrando en el contenido de la ley, el parlamentario del PPN ha afirmado que "es un despropósito que pretendan eliminarse las mancomunidades y que se resten competencias a la administración local". "No estamos en contra de reducir las mancomunidades, de hecho lo planteamos en la anterior legislatura, pero estamos en contra del nuevo concepto de comarca, en el que el Gobierno de Navarra tendría mayor poder", ha señalado.



Asimismo, ha considerado que esta ley "introduce un desequilibrio territorial, ya que el reparto de los municipios en comarcas no se ajusta en ningún aspecto a la realidad". "Este ajuste de municipios puede conllevar que si sólo uno de los municipios de la comarca pertenece a la zona mixta, prevalecerá esta condición respecto al resto. Quiere decir esto que en caso de haber unas oposiciones, cuenta el criterio de conocimiento del euskera aunque haya solo un pueblo de la comarca que pertenezca a la zona mixta. Supondría situaciones de tremenda desigualdad para todos los ciudadanos. En este proyecto también hay una serie de intereses nacionalistas", ha afirmado.



Javier García ha criticado también que la reforma "no define ni aclara ningún aspecto de la financiación de las administraciones locales ni aclara qué sucederá con los trabajadores de las mancomunidades".

"Nadie garantiza que una vez constituidas las comarcas se conserven todos los puestos de trabajo que hay a día de hoy", ha indicado.

Por otro lado, ha señalado que con la constitución de las comarcas la educación del ciclo 0-3 años "pasaría a estar controlada por el Gobierno de Navarra y ya podemos ver qué está haciendo con el resto de ciclos educativos con respecto al tema del euskera". "Esta reforma también implica el control de las escuelas de músicas, de las entidades culturales y deportivas, lo que puede resultar devastador para las competencias de las entidades locales", ha afirmado.

