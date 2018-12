Beltrán dice que "UPN prioriza sus intereses particulares antes que el de Navarra"

Actualizada 30/12/2018 a las 13:40

La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha afirmado este domingo que “quien no tenga claro que frente al nacionalismo, juntos somos más, es que antepone sus intereses particulares y personales a los de Navarra, lo más grave que se puede hacer en política”.

Ante el rechazo de UPN a la propuesta del Partido Popular de crear una alianza constitucionalista para hacer frente a los nacionalistas, la presidenta popular ha indicado que “la propuesta del Partido Popular de Navarra lleva más de un año encima de la mesa, la hemos realizado en varias ocasiones, ha sido publicada por los medios de comunicación, y nada tiene que ver con las encuestas, y sí mucho con la responsabilidad de pensar en qué es lo mejor para Navarra y para España, pues es un clamor que está en la calle y cada día los navarros nos lo reclaman”.

“En cuanto a las encuestas, que es la excusa que ponen, como bien sabe UPN, la última encuesta realizada realmente es la elaborada por Gad3, en noviembre, pues el “navarrómetro” es de octubre. La encuesta de Gad3 da al Partido Popular crecimiento en intención de voto y mantenimiento de dos escaños”, recuerda Beltrán. “Nuestras encuestas internas dicen lo mismo, y nos consta que otros partidos también las tienen y que las suyas tampoco dejan duda sobre la presencia del Partido Popular en el Parlamento de Navarra la próxima legislatura”.

“Por lo tanto el tema de las encuestas es una excusa que los navarros no se van a creer”, continúa Beltrán. “Y hoy, los navarros que quieren que el nacionalismo deje de gobernar nuestra tierra estarán muy tristes al ver como UPN prioriza sus intereses particulares antes que el interés de Navarra”.

“Y sobre no presentarse a las europeas, hay que recordar que UPN jamás se ha presentado a esas elecciones, no tiene representación en el Parlamento Europeo, mientras que el Partido Popular lleva ya casi dos legislaturas en el Parlamento de Navarra, y no somos quiénes para privar a los votantes navarros del PP de la opción de votarnos”.

“Deberíamos pensar en que es mucho más lo que nos une con UPN que lo que nos separa, somos partidos hermanos, hemos ido juntos a las elecciones generales, y juntos hemos hecho grandes cosas por Navarra, y por eso no entendemos esta postura tan radical por su parte, cuando en lo que tendríamos que pensar todos es en seguir uniendo fuerzas frente a la gravedad de la situación”, recuerda.

“Sinceramente no entendemos que ante una situación excepcional, antepongan sus intereses particulares, y confiamos en que esta decisión no sea firme y recapaciten, confiamos en que, con el tiempo que aún queda hasta las elecciones, UPN sea capaz de darse cuenta de que el bien de Navarra es lo primero, y en que a Navarra le ha ido bien cuando Partido Popular y UPN hemos ido de la mano”, explica.

“En cualquier caso, el Partido Popular ha hecho lo que tenía que hacer, por el bien de Navarra y de España, que era ofrecer una alianza por Navarra. El PPN ha tendido la mano y los navarros han visto muy claro quién la ha rechazado”, responde la presidenta popular, quien afirma que “con esta decisión, ganan los nacionalistas”.

“Nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra oposición firme, valiente y sin complejos, la oposición que verdaderamente ha desenmascarado las políticas nacionalistas vascas del gobierno de Uxue Barkos, la oposición que ha sido el verdadero azote del Gobierno en esta legislatura, pues la hemos ejercido sin mochilas, sin redes clientelares que alimentar, y desde el Parlamento, pues al contrario que Ciudadanos, que es partido extraparlamentario, sí tenemos representación. Una oposición útil, que no ha estado atada de pies y manos por ningún complejo ni por tibiezas. En mayo los navarros elegirán la que consideren es la mejor opción, y nosotros, seguiremos trabajando con el mismo objetivo, echar al nacionalismo vasco de las instituciones navarras”, concluye Ana Beltrán.

