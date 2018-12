Beltrán concreta la propuesta: “PP, UPN y Cs deberían concurrir juntos el 26-M”

28/12/2018 a las 06:00

Ana Beltrán Villalva, presidenta del PP de Navarra y actual portavoz de su grupo en el Parlamento foral, volverá a repetir como cabeza de lista por su partido en las próximas elecciones del mes de mayo. Para el anuncio de su candidatura contó con la presencia del líder nacional del PP, Pablo Casado, quien la definió como una “empresaria de éxito”. Ambos coincidieron en un mismo mensaje. Ante lo que denominaron como una situación “excepcional” en Navarra, afirmaron que los partidos “constitucionalistas” están llamados a “recuperar” esta Comunidad y no dudaron en pedir la “unidad” de los partidos de centro derecha para alcanzar tal objetivo.

Posteriormente, Ana Beltrán fue cuestionada por Dario de Navarra por el significado real de estas palabras y si con ellas lo que se está planteando es un pacto para que UPN, PP y Ciudadanos concurran juntos en las próximas elecciones, algo que confirmó.

“Yo llevo tiempo diciendo que ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales -indicó-. En las próximas elecciones en Navarra no nos jugamos el cambio de un color político en el Gobierno, sino el ser o no ser. No nos lo podemos permitir, no podemos permitir que los abertzales continúen cuatro años más. Este es un momento de generosidad a nivel partidista y a nivel personal”.

Apuntó a los candidatos a formar parte de ese pacto electoral previo junto al PP. “El pacto con UPN es un pacto natural que ya se ha dado en otras ocasiones. También tendría que estar Ciudadanos, que pese a no tener representación actualmente en el Parlamento foral podría tenerla”.

Beltrán aseguró que todavía no se han mantenido contactos con los líderes de UPN y Ciudadanos para trasladar la posibilidad de concurrir juntos en la próxima cita electoral. Preguntada por los datos del reciente navarrómetro que no da ninguna representación al PP en el Parlamento, aseguró que también hay una encuesta posterior de GAD3 según la cual “el PP aumenta en intención de voto y mantiene los dos parlamentarios”, por lo que nos vemos “fuertes y decididos si tenemos que ir solos”.

