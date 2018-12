Casado, en Pamplona: "Andalucía es el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas"

Actualizada 27/12/2018 a las 14:41

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este jueves en Pamplona que Andalucía es "el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas" tras las elecciones de 2019, también en Navarra.



Casado ha viajado a Pamplona junto al vicesecretario de Organización, Javier Maroto, para presentar a las candidatas del PP en las próximas elecciones al Gobierno foral, la presidenta del partido en la comunidad, Ana Beltrán, y al Ayuntamiento, la exdelegada del Gobierno, Carmen Alba.



En su intervención se ha referido al "cambio histórico de Andalucía gracias al PP", con "una nueva expectativa de futuro" ya que el acuerdo se puede trasladar a otras comunidades que quieren "mejores políticas, crear empleo, la unidad de España y prestigio internacional".



Sobe Cataluña, ha anunciado que el PP va a registrar hoy en el Congreso una petición para que el presidente Pedro Sánchez "enseñe" el documento de las 21 medidas por Torra.



Queremos saber lo que estás negociando a espaldas de las Cortes generales", ha precisado, y advertido de que "después de sufrir la humillación de ir a Pedralbes como si fuera el jefe de un estado extranjeros, oculta, supongo que para aprobar el techo de gasto, que ha recibido 21 propuestas" de quien "pedía una confrontación civil" y "apelaba a la insurrección en las calles".



Para casado en el texto "se habla de Cataluña y España como si fueran dos países y de una supuesta mediación internacional, algo inadmisible", por lo que quiere que el presidente "explicaciones, no puede admitir el chantaje solo para permanecer dos meses más en la Moncloa".



Y ha destacado que entre las 21 propuestas se pide, "para terminar votando en un referéndum de autodeterminación, una desfranquización de España y otra, absolutamente preocupante, un cauce de diálogo sobre el supuesto conflicto que vive cataluña".



Casado se ha referido además a la situación de Navarra para indicar que el PP por su presencia en España y en Europa es una "garantía de futuro" en el que ha valorado el papel que pueden desempeñar Beltrán y Alba para conseguir una mayoría constitucionalista, no "con las orejeras del nacionalismo excluyente".



"Por encima del rédito electoral está España" y la defensa de Navarra sin que haya lugar "a ningún tipo de anexión", ha aseverado, y añadido que es "un plantel de lujo" cuando "es noticia lo que está pasando aquí, el sectarismo y el revisionismo" del nacionalismo vasco para "su propia arcadia, para que solo se queden los que comulgan con ruedas de molino".



Y la alternativa para que "Navarra siga siendo lo que es" debe estar "pegada a la realidad" y debe hacerse desde la "libertad", punto ha aludido al "tumulto" que sufrió en los pasados sanfermines con "una jauría de energúmenos", pero "no nos amedrentaron", como tampoco cuando "con discreción" viajó a Alsasua para visitar a la Guardia Civil en un cuartel "que parecía fortificado".



Casado ha criticado también al alcalde Pamplona por permitir un acto de apoyo a los presos de ETA, una "agresión moral" y "un ultraje" a las víctimas, a las que han hecho una ofrenda floral tras el acto político.



"No vamos a tolerar que el terrorismo acabe siendo un pie de página de la historia criminal en España porque fue mucho más fue la eliminación sistemática de quienes defendían la libertad y la democracia", ha asegurado, y ha defendido "echar de las instituciones" a quienes no han condenado o a quienes se sirven de estos votos para gobernar, entre los que ha citado a pedro Sánchez.



También Ana Beltrán ha hablado de "la falta de libertad que hay en Navarra" y ha advertido de que en las próximas elecciones la Comunidad Foral "se juega desaparecer, ser una provincia más de Euskadi, que el proceso de batasunización culmine" si acceden de nuevo al Gobierno fuerzas como Geroa Bai y EH Bildu, algo que "no podemos permitir".



Ha asegurado así que el PP es el partido para "parar al nacionalismo y defender la identidad de Navarra", el "nuevo partido popular, valiente, que dice las cosas sin remilgos, como nuestro presidente", aunque también ha animado a la unión de fuerzas constitucionalistas, por lo que ha lamentado la negativa del PSN y su "vileza" al "comparar" al PP con Bildu.



Beltrán ha recordado también a las víctimas de ETA y criticado el acto de apoyo a los presos de la banda, al tiempo que ha rechazado la política fiscal o la "imposición" del euskera y del programa Skolae.



Carmen Alba, por su parte, ha recordado la Pamplona "puntera" que fue y a la que "están llevando a las tinieblas" con "despropósitos" y "barrabasadas" con asuntos como la colocación de la ikurriña en el Ayuntamiento en sanfermines, la retirada de la imagen del rey del salón de plenos o la exigencia del euskera "para todo" en la nueva ordenanza municipal.

Selección DN+