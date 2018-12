La UPNA comenzaría a impartir Medicina en 2019 en su campus sanitario

Actualizada 27/12/2018 a las 12:22

La titulación de Medicina que la Universidad Pública de Navarra (UPNA) tramita ofrecer se impartiría desde 2019 durante los tres primeros años en sus actuales instalaciones del recinto hospitalario, donde en ese tiempo se construiría un nuevo edificio acorde a las necesidades.



Así lo ha señalado este jueves el rector, Alfonso Carlosena, en una conferencia de prensa de balance de 2018, un año en el que se han logrado numerosos avances en el plano académico, presupuestario y de organización del centro, que da paso a un 2019 también electoral en la UPNA, aunque él aún no ha decidido si optará a la reelección.



En cualquier caso, y tras casi cuatro años en el cargo, el rector ha mostrado su "satisfacción" por el logro "al 99 por ciento" del programa con el que se presentó, una labor que ha agradecido también al "trabajo colegiado" de su equipo, en un "resultado positivo" porque supone cumplir con lo propuesto aunque "eso no quiere decir que deje contento a todo el mundo".



Uno de sus planteamientos a su llegada al rectorado en mayo de 2015 fue la propuesta de siete nuevos grados más el de Medicina, de forma que cuatro ya se están impartiendo y el de Medicina, que ha creado las mayores expectativas, está en este momento en estudio por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).



"La experiencia nos demuestra que los grados que se envían -para su acreditación- hacia el mes de noviembre normalmente da tiempo para implementarlos el curso siguiente. Por ello daría tiempo" en el caso de Navarra, aunque ha reconocido que "el ministerio pone más pegas en el grado de medicina que en otros", ha dicho tras reconocer que en principio la planificación de la UPNA es comenzar en el curso 2019-20 con unos 60 alumnos por curso.



Además del posible de Medicina, el centro sí comenzará a impartir el grado de Psicología, según acordó ayer el Gobierno de Navarra tras cumplimentarse todos los trámites previos, ha señalado Carlosena, quien ha reconocido la importancia de contar desde el año que ahora acaba con un presupuesto plurianual que permite una mejor planificación a futuro.



Este presupuesto, aunque "condicionado por las variables económicas que afectan a Navarra", es "muy positivo" y "permite una pequeña política de crecimiento del profesorado", al que se destina el 76 % del presupuesto actual, aunque "es lo lógico en una institución en la que el talento es la clave", ha dicho.



Al respecto, ha alertado de que el profesorado permanente de la UPNA "ha sufrido un envejecimiento", aunque también en esta legislatura se han renovado 70 plazas (principalmente por jubilación de titulares), ha dicho para destacar en este área que la existencia de numerosos profesionales que ocupan categorías inferiores a las que su capacitación les permite.



La acreditación de los docentes en inglés y el aumento de los grados en esta legislatura son en cualquier caso datos que ha presentado como una "oferta sustancial de la oferta" de la UPNA, que además ha atraído a un 17 % más de inscripciones de alumnado ya no solo a las nuevas titulaciones sino a las que ya se impartían.



Los programas tipo Erasmus, que facilitan la experiencia internacional a los alumnos (en el último año han sido un 32% más de alumnos los apuntados) y las ayudas económicas habilitadas para ello (en este punto Carlosena ha apelado a la ayuda del Gobierno de Navarra dada la demanda que ahora se cubre con fondos de la UPNA), son otros de los puntos fuertes del centro.



Los acuerdos en el ámbito de la investigación son otro punto destacado para el rector porque este área es "otro de los pilares básicos" de la UPNA, que además en el último año ha aprobado dos institutos de investigación nuevos que completan los seis previstos para aglutinar los seis polos de la oferta del centro, que continúa con su política de cátedras que le ligan con empresas e instituciones.



También ha incidido el rector en el "siempre motivo de reivindicación y queja" de la UPNA, la falta de infraestructuras, aunque en este área ha ofrecido la "buenísima noticia" del acuerdo con Gobierno foral y Ayuntamiento de Pamplona para reordenar el campus y habilitar varios espacios, hoy ocupados por edificios para su derrumbe, como edificables para el centro universitario.



La "ansiada sede en el centro de Pamplona" también llegará con el acuerdo con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para poder utilizar espacios en su futura nueva sede de las Salesas.

Carlosena ha sumado otros puntos de valor en este año, como el aumento de asociaciones estudiantiles (ya son 7) o la continuación para la reestructuración interna de la UPNA, que en los últimos años ha pasado de 22 departamentos "muy dispares de tamaño y estructura" a 11 "mucho más equilibrados desde el punto de vista académico y que suponen ahorro y una mejora en la gestión".

