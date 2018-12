Concluye tras 40 minutos la vista para decidir sobre el ingreso en prisión de La Manada

Actualizada 26/12/2018 a las 10:39

La vistilla en Pamplona para decidir sobre el posible ingreso en prisión de los cinco miembros de La Manada ha concluido pasadas las 10.50 horas. Los condenados han seguido la sesión por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla y la vista, que ha dado comienzo a las 10.10 horas, se ha prolongado durante 40 minutos.



La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra debe decidir si los cinco acusados regresan a prisión o siguen en libertad provisional tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que ratificó la condena a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento. La decisión podría conocerse a partir de este jueves, aunque no hay prevista una fecha concreta.



La vistilla estaba convocada a las 10 horas y ha generado una gran expectación mediática a las puertas del Palacio de Justicia de Pamplona, donde se han congregado numerosos periodistas de distintos medios de comunicación.



La sentencia del TSJN, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se conoció el pasado 5 de diciembre y poco después, el 7 de diciembre, el Ministerio fiscal, presentó un escrito ante la Audiencia de Navarra solicitando el ingreso en prisión de los cinco condenados, que actualmente se encuentran en libertad provisional bajo fianza. Una petición a la que se ha sumado el abogado de la víctima y también las acusaciones populares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.



La fiscal pide el ingreso en prisión al entender que "una vez confirmada la condena de nueve años de prisión, la no modificación de los llamados 'hechos probados' por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, y las especiales características del recurso de casación hacen necesario asegurar el cumplimiento de dicha condena de nueve años de prisión".



Por su parte, Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima, también considera que la sentencia "refuerza" los argumentos para el ingreso en prisión de los condenados. En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la vistilla, Morán ha confiado en "el cambio de criterio de uno de los magistrados" de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra y que los cinco acusados vuelvan a la cárcel.



Por el contrario, Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco condenados, rechaza el ingreso en prisión de los miembros de La Manada y ha argumentado a los periodistas esta mañana que "no ha cambiado absolutamente nada" para que el tribunal tome esa decisión. A su juicio, la petición del Ministerio Fiscal, a la que se han adherido las acusaciones, "carece de sentido".

