Navarra se suma a la iniciativa de correr por Laura Luelmo

Actualizada 23/12/2018 a las 11:47

Este domingo 23 de diciembre han continuado las muestra de solidaridad con Laura Luelmo, la profesora asesinada por Bernardo Montoya en la localidad onubense de El Campillo. En Pamplona, un grupo de mujeres ha guardado un minuto de silencio en el Parque de las Pioneras antes de salir a correr 10 kilómetros en memoria de la víctima, una iniciativa organizada por las Mujeres que corren por Pamplona,

Y en Peralta, también por la mañana, varias personas aficionadas al running han cubierto el recorrido entre Funes y Peralta y se han concentrado en la plaza de la localidad en repulsa por la muerte de Luelmo. Al finalizar el acto, se leyó el siguiente manifiesto:

"Hoy estamos aquí porque somos mujeres, porque tenemos madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas. En lo que va de año 94 mujeres han sido asesinadas y más de 788 violadas...

Hoy estamos aquí por ellas y por todas, porque nos matan, y no nos matan por correr, o por ir con minifalda, ni por ir solas por la calle, ni por subir en ascensor. Nos matan porque es un problema de género. En las redes sociales circula un texto de Tatiana que dice así:

Cuando yo tenia 10 años, mataron a las niñas de Alcasser. Ahí aprendí que era peligroso salir de noche, aunque fuera con amigas.

Cuando yo tenía 11 años, mataron a Anabel Segura. Ahí aprendí que no podía salir a correr sola.

Cuando yo tenia 12 años, violaron y mataron a Marta Obregón y Leticia Lebrato. Ahí aprendí a tener cuidado al entrar en portales y ascensores.

Cuando yo tenía 17 años, mataron a Rocío Wanninkhof. Ahí entendí por que mi padre se levantaba para recogerme a la puerta de la discoteca cada vez que salía de marcha.

Cuando yo tenia 27 años, mataron a Marta del Castillo. Ahí aprendí que hasta tus amigos podían matarte.

Cuando tenía 34 años, mataron a Diana Quer. Ahí entendí por que mis padres nunca me dejaban volver sola a casa.

Ahora han matado a Laura Luelmo, y he aprendido que cualquiera de mis vecinos puede querer violarme y matarme.

Esto es un problema de género. De hombres que sienten que las mujeres les pertenecen, que pueden acabar con nosotras con el chasquido de un dedo, que nuestro cuerpo es suyo.

Háblame de los hombres maltratados por sus parejas y las denuncias de maltrato falsas. De cómo la niña de 18 años de la manada se lo estaba buscando.

Que somos todas unas busconas, unas guarras y unas dramáticas.

Cuéntame que son bromas, nárrame (despacito, recuerda que soy una mujer) que no se, que exagero, que hay que tener cuidado, que lo que nos hace falta a todas es un buen repaso.

Me puedes decir que soy una feminazi y una histérica, mientras sales a correr solo, vuelves a casa de noche, te vistes como te da la gana y no sientes miedo ni un solo día.”

Pero esta convocatoria no puede acabar con ese texto, tiene que dejar claro que:

A los hombres de verdad también les duele cuando matan a una mujer, a una madre, a una hija o a una nieta.

Esta lucha NO es de mujeres contra hombres, es de gente buena contra gente mala.

GRACIAS, uno por uno, a los hombres que nos protegen, nos ayudan, nos respetan y nos cuidan. Los que NO dañan.

El asesino no es un hombre, es un asesino.

El violador no es un hombre, es un violador.

Porque los hombres, al igual que las mujeres, son maravillosos.

Los hombres de verdad nos respetan, nos aman, y entienden los maravillosas que somos.

SOMOS UN EQUIPO, Y ESTAMOS TODOS JUNTOS PARA AYUDARNOS!

#Niunamas #Niunasolamas"

INICIATIVAS EL PASADO VIERNES

Al igual que en otras ciudades y localidades de toda España, Navarra celebró el pasado viernes unas quedadas para salir a correr en recuerdo de Laura Luelmo, la joven profesora y aficionada a la carrera asesinada en Huelva, y para mostrar su hartazgo por la violencia de género.

En Pamplona la cita a la que acudieron todos los interesados fue a las 19.30h en la Plaza del Castillo. También se convocaron salidas en Tudela a las 19.00h desde el quiosco del Paseo del Prado y en Tafalla, donde ya celebró una quedada por el mismo motivo el martes anterior.

