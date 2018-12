Mikel Buil cree que la expulsión "va a acabar en algún tipo de candidatura"

Actualizada 21/12/2018 a las 14:44

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha afirmado que su expulsión, junto a Ainhoa Aznárez y Tere Sáez, del grupo parlamentario es "una estrategia que lleva año y pico" y ha considerado que la decisión de los parlamentarios de Orain Bai responde a "una frustración política y personal que de alguna manera va a acabar en algún tipo de candidatura".



Buil, que ha atendido a los periodistas tras la rueda de prensa ofrecida por los cuatro representantes de Orain Bai, ha cuestionado que el recurso presentado contra el cambio de denominación del grupo parlamentario haya sido el "detonante" de la su expulsión, como alegan sus hasta ahora compañeros de grupo, y ha remarcado que "es un recurso que tiene ya tres meses".



En este sentido, el candidato de Podemos en las próximas elecciones generales ha recordado que cuando "los demás portavoces de los grupos dieron el visto bueno a los cuatro tránsfugas para que se pusieran un nombre y cogieran entidad política nosotros ya advertimos que íbamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias".



Por ello, ha aseverado que "no se puede utilizar de detonante en estos momentos" sino que, en su opinión, la decisión de la expulsión responde a "una estrategia".



Por otro lado, Mikel Buil se ha mostrado "irritado" con quienes le definen como "oficialista" y ha negado que los parlamentarios de Podemos sean los "tránsfugas", como les han acusado los representantes de Orain Bai. "Yo soy un parlamentario de Podemos que sigue manteniéndose en su código ético y con su acta a disposición del partido", ha destacado.



En su opinión, "la realidad es que estas cuatro personas, algunas expulsadas y otras que han abandonado voluntariamente el partido, se han quedado con los escaños y pretenden dominar las cuentas del grupo parlamentario con una estrategia", que "va a algún lado".



"VAMOS A SEGUIR APOSTANDO POR AINHOA AZNÁREZ"



Por otro lado, sobre el hecho de que Ainhoa Aznárez pierda la Presidencia del Parlamento al pasar a ser no adscrita, ha afirmado que desde la formación morada "vamos a seguir apostando por Ainhoa Aznárez" como presidenta del Parlamento de Navarra y ha valorado que ha sido "una revolución en esta Cámara, lo ha abierto, hemos podido tener un plan de igualdad" y "ha trabajado con un rigor importante".



En otro orden de cosas, frente a las acusaciones de "pucherazo" de los parlamentarios de Orain Bai en las primarias que eligieron a Eduardo Santos como nuevo secretario general de Podemos Navarra, Buil ha recalcado que "el mismo sistema que eligió a Laura Pérez como secretaria general es el mismo sistema que la depuso".



En este sentido, ha afirmado que, tras estas primarias, Laura Pérez "dijo públicamente que no aceptaba los resultados y empezó a construir una estructura paralela" que "es evidente que necesita recursos para regarse".



Asimismo, Mikel Buil ha lamentado que los tres parlamentarios de Podemos han sido "los últimos" en enterarse de la decisión de Orain Bai, ya que éstos informaron al resto de socios de la expulsión y, preguntado por si han echado en falta más apoyo por su parte, ha considerado que "el cuatripartito se ha visto sorprendido por una actitud tránsfuga tan importante".



"DERIVAR EL DINERO DEL GRUPO PARLAMENTARIO PUEDE SER PREVARICACIÓN"



Respecto al control del dinero del grupo parlamentario, Buil ha destacado que "el CIF sobre el que recae la responsabilidad pública de ese dinero público va a ser Podemos y va a ser Podemos el sea auditado por el Tribunal de Cuentas". Por ello, ha añadido, "hemos sacrificado nuestra propia financiación" al "bloquear" el dinero del grupo parlamentario porque "derivarlas a unas cuentas donde no hay control puede ser hasta un delito de prevaricación".



Según ha expuesto, si se consuma la expulsión "es probable que tengamos que recurrir e incluso ir a la Policía para dejar claro que, desde ese momento ese dinero, si el Parlamento lo introduce en una cuenta de estas cuatro personas, deja de ser responsabilidad de Podemos".



REEDITAR EL CUATRIPARTITO



En otro orden de cosas, Mikel Buil ha apostado por renovar el cuatripartito en las próximas elecciones "en principio como está" y "si es necesario algún tipo de colaboración lo tendremos que valorar y someterlo a nuestra propia asamblea". Asimismo, ha mostrado el compromiso de Podemos con "el cambio" pero, a su vez, ha pedido "un poco de solidaridad al resto de fuerzas" y les ha interpelado "contra el transfuguismo".



"No les voy a pedir que se posicionen con unos o con otros, les voy a interpelar contra el transfuguismo", ha declarado el parlamentario de la formación morada.



Buil ha opinado que "el compromiso con el cambio tiene que trascender mucho más que estos cuatro años y lamentablemente vemos que hay intereses personales y siempre un argumentario muy parecido al de UPN contra Podemos".

