La coordinación policial y la lucha contra la violencia de género, objetivos de Arasti

Actualizada 21/12/2018 a las 13:29

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, se marca como objetivos para el próximo año continuar visibilizando la labor de la delegación, así como avanzar en la coordinación con los diferentes cuerpos policiales y en la lucha contra la violencia de género.

Con motivo de las fiestas navideñas, Arasti ha hecho balance de los seis meses que lleva en la delegación, donde, según ha relatado, encontró "parálisis e inacción" por parte del anterior Gobierno de España, suplida con el "esfuerzo" de los funcionarios, "aún habiéndose reducido considerablemente la plantilla durante los últimos seis años", por lo que les ha mostrado su agradecimiento.

En ese momento se marcó como objetivo visibilizar la labor de la Administración del Estado en Navarra, una tarea en la que está dispuesto a continuar, a la vez que mantiene contactos con el Ejecutivo central para dotar de más medios y recursos a la delegación.

Otro objetivo es "la coordinación, la palabra -ha bromeado- que más veces he repetido desde que llegué a esta delegación junto con la palabra Beaumont".

Al respecto ha manifestado que la llegada del nuevo jefe superior de Policía tras un vacío de varias semanas "va a permitir retomar el pulso y tomar la idea de que con el nuevo año se pueda reunir el Comité de Coordinación paso previo de la convocatoria de la Junta de Seguridad".

"Me tranquiliza, porque me he ocupado de averiguarlo, que el nuevo jefe superior no es usuario de redes sociales", ha comentado en alusión a los mensajes difundidos a través de esas redes por el anterior jefe de Policía, en los que se insultaba a políticos de izquierda y loaba entre otros, al golpista Antonio Tejero, y que llevaron a su dimisión.

Ha hecho especial hincapié en la importancia que tiene para el Gobierno la lucha contra la violencia de género y después de condenar la muerte de Laura Luelmo, ha anunciado la incorporación a partir del próximo año de una persona a la dirección de la unidad de violencia contra la mujer de la delegación tras un vacío de más de tres años.

Esa incorporación irá acompañada de un plan de acción en la lucha contra la violencia contra las mujeres.

Respecto al próximo ejercicio ha apuntado que se presenta "intenso y apasionante" por la proximidad de las elecciones autonómicas, a lo que ha añadido las "muchas medidas", la "agenda social" que tiene entre manos el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

En esa línea ha citado algunos "ejemplos de acciones de las que se benefician o van a beneficiar los navarros" como la subida del salario interprofesional hasta 900 euros, el incremento del salario de la Administración del Estado en un 2,25 % o "la mayor oferta pública de empleo de la década" con 30.000 plazas.

A ello ha añadido la lucha contra la pobreza energética, los más de 400.000 euros destinados a los ayuntamientos navarros para luchar contra la violencia de género o el relanzamiento del contrato relevo.

Ha aludido también al proyecto de Presupuestos del Estado del que ha destacado su "componente social" y "el objetivo último de cerrar la brecha de la desigualdad", unas cuentas, ha añadido, "valientes, sostenibles que tratan de dar respuesta a los problemas cotidianos de la gente".

"Tenemos muy claro lo que queremos hacer y sabemos que no podemos frustrar las expectativas de cambio de este país", ha aseverado Arasti, quien ha aludido "al desafío territorial", ante el que ha apelado al "diálogo".

Y es que, según ha remarcado, solo "desde una solución política" se va poder "trabajar por la convivencia y la unidad desde el respeto a quines piensan distinto, siempre en el marco de la Constitución y el Estado de derecho", ha concluido, tras lo que expresado sus mejores deseos para todos los ciudadanos.

