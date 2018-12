El pleno aprueba los presupuestos de Navarra y confirma que no devolverán a las madres el IRPF

Actualizada 20/12/2018 a las 13:08

El pleno del Parlamento ha aprobado los presupuestos de Navarra para 2019, confirmando que no se va a devolver a las madres navarras el IRPF retenido. Las navarras son las únicas de España que no tendrán ese dinero. Este tema se ha podido votar con una enmienda del PP que no pudo vetar el cuatripartito y que pedía una partida ampliable para pagar la devolución. La parlamentaria Fanny Carrillo (Podemos-Orain Bai) se ha vuelto a desmarcar del cuatripartito y ha apoyado la devolución junto a UPN, PSN y PP. El resto de Podemos-Orain Bai, EH Bildu e I- E han votado en contra de la enmienda del PP. Eso ha dejado la votación en empate a 25, insuficiente para que sea aprobada.

La Cámara, con el apoyo de los cuatro partidos que apoyan al Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E) y el rechazo de UPN, PSN y PPN, ha aprobado los cuartos y últimos presupuestos de la legislatura, por un importe consolidado de 4.312 millones de euros.



Las cuentas suponen un incremento de 126 millones (3,26 %) respecto a las del ejercicio anterior y su aprobación ha estado refrendada por un sonoro aplauso desde los escaños del cuatripartito.



Al pleno de este jueves, tras superar en las últimas semanas dos enmiendas a la totalidad de UPN y PP e incorporar 161 enmiendas de las 1.025 parciales que en total presentaron todos los grupos, se han mantenido las de la oposición, aunque han sido rechazadas y tan solo se han aprobado una sobre la incorporación del personal de los montepíos y otra in voce sobre la posibilidad de ampliar el gasto en el Plan foral de Drogodependencia.



Han sido, pues, 569 enmiendas las debatidas este viernes (274 de UPN, 295 de PSN y 2 de PP), más la in voce apoyada por todos, si bien dos más in voce (una sobre la devolución de las retenciones en el IRPF por maternidad) no han sido admitidas por el cuatripartito, del que se ha desmarcado en una de las votaciones Fanny Carrillo para conseguir un empate (que no ha impulsado la iniciativa del PP) en una que habilitaba una partida sin importe para la devolución a las madres.



También se ha producido un empate, sin que haya sido aprobada, en la enmienda del PSN sobre el Plan de Igualdad en el Deporte, que ha apoyado Tere Saez (Podemos) "en coherencia" con sus ideas y "en homenaje" a la profesora asesinada en Huelva Laura Luelmo.

Al debate de este punto han asistido un grupo de madres afectadas por el rechazo del Gobierno foral a incluir en los presupuestos una partida para la devolución de las retenciones en el IRPF de las prestaciones por maternidad, quienes han seguido la sesión de cara cuando intervenía un grupo favorable a sus demandas y de espaldas cuando lo hacían los que han votado en contra.



Así, el montante de 4.312 millones se destina a los presupuestos de la Administración foral, y también del Parlamento, de la Cámara de Comptos y del Defensor del Pueblo, entre otras instituciones, y se divide entre 4.000 millones de gasto no financiero y el resto de gasto financiero.

Para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, el límite de gasto no financiero, una vez descontado el Fondo de Haciendas locales, queda en 3.241 millones.



En el turno de los grupos, por UPN, Carlos García Adanero, ha incidido en considerar estos "los presupuestos del veto, en este caso del veto a las madres trabajadoras" por "miedo a un escape de votos", para lo que a su juicio el cuatripartito ha "utilizado el autogobierno" en un ejercicio de "irresponsabilidad tremenda".



La socialista María Chivite ha rechazado "unos presupuestos que son malos para el futuro de Navarra", unos presupuestos "de decepción" porque "no tienen ambición y son de rendición" ya que son una "asunción implícita de que este Gobierno no va a seguir", ha dicho tras incidir en que además "maltratan a las madres navarras" y ponen a la educación pública como "la hermana pobre", lo que evidencia que "este no es el cambio que quería la ciudadanía".



Ana Beltrán (PPN) ha rechazado unos presupuestos "nacionalistas y batasunizados" propios de un Gobierno "sectario, despiadado y usurero" que hoy ha "consumado la traición a la maternidad y paternidad" en Navarra, ha dicho tras apelar a una última oportunidad de aprobar una enmienda con una partida ampliable para devolver las retenciones a las madres, que finalmente no ha tenido apoyo suficiente.



En cuanto a los partidos que apoyan al Gobierno, Koldo Martinez (Geroa Bai) ha respaldado unos presupuestos que aumentan de forma considerable la inversión prevista respecto al actual ejercicio y pivotan sobre dos pilares: "El desarrollo económico y el desarrollo social", el "impulso de la economía y las políticas activas de empleo".



Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha subrayado la "importancia política de sacar adelante estos presupuestos", cuyo contenido "no es nuestro al 100 %" pero sí el acuerdo en el que se sustentan, ha reconocido para respaldar que estas cuentas, "aun con su carencia avanzan hacia el cambio, caminan hacia la superación de recortes" del "régimen anterior", y ha apostado por "profundizar en el cambio".



Carlos Couso, de Podemos-Orain Bai, ha coincidido en advertir que el presupuesto "es producto de un acuerdo que no recoge el proyecto político de ninguna de las cuatro fuerzas" pero en el que están implicados ya que, "aunque algunas cosas se podrían mejorar" tiene "más cosas que nos interesan que las que no", ha dicho para rechazar la demanda de las madres del IRPF por entender que el Gobierno ya trata su petición con un sistema fiscal progresivo y advertir que las de Navarra "están mejor que en el resto del Estado".



También José Miguel Nuin (I-E) ha hecho un balance "positivo" de estas cuentas y de las del resto de la legislatura, en la que "se ha dado la vuelta con rotundidad" a las políticas anteriores, ha dicho para valorar el "presupuesto claramente expansivo" hoy aprobado, del que el 70 % del gasto va a Salud, Educación y Derechos Sociales, y que es posible gracias a la reforma fiscal de 2016 y a la renovación del Convenio Económico con el Estado.

