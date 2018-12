Barkos admite que los Presupuestos "no resuelven la situación" de Navarra de forma categórica

Actualizada 20/12/2018 a las 13:11

La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, se ha mostrado "enormemente satisfecha" tras la aprobación este viernes en el Parlamento foral de los Presupuestos de Navarra para 2019, que "no resuelven la situación" de la Comunidad de forma categórica sino que "dotan de estabilidad para trabajar" en la recuperación.



Así lo ha matizado Barkos en declaraciones a los periodistas nada más salir adelante las cuentas en el pleno parlamentario de hoy, donde además de la "estabilidad para el conjunto de la sociedad navarra" ha destacado que son unas cuentas que "atienden las necesidades en un momento de modo global y en el que no es baladí que podamos acometer este 2019 con cuentas ordenadas, con los retos y compromisos que en estos momentos tocan".



Además, ha mostrado "satisfacción" porque 2018 ha sido "un año más complejo" de lo habitual "en lo que han venido siendo los equilibrios en el terreno del cuatripartito, por razones evidentes para todo el mundo", ha confirmado para valorar que finalmente se ha logrado "cumplir algo que le debíamos al conjunto de la sociedad navarra", los cuartos presupuestos de la legislatura.



Preguntada por la protesta este viernes también evidenciada por el grupo de padres y madres que, sin éxito, han intentado que el Gobierno habilitara una partida para la devolución de las retenciones en el IRPF por las prestaciones por maternidad, la presidenta ha defendido que hoy no se ha debatido porque ya se ha hecho "larga y profundamente" en los últimos meses.



Sobre el fondo de la cuestión, la presidenta ha asegurado que "comprende" la reivindicación, pero no la comparte "en forma de exención, pero sí de deducción, que eso es lo que ha aprobado los Presupuestos generales de Navarra", ha insistido sobre el sistema de retención progresivo aunque no contempla la devolución total a todos.



"A partir del 1 de enero de 2019 madres y padres navarros van a tener la ocasión de ver la deducción en sus impuestos por bajas por maternidad y paternidad. Creo que esta es la noticia en positivo, entendiendo perfectamente la reivindicación", ha planteado Barkos, quien también ha aludido a otros colectivos "disgustados" con estos presupuestos como las ONG, que hoy también han protestado.

