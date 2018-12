El Parlamento de Navarra no rechaza la obligatoriedad de Skolae

Actualizada 17/12/2018 a las 12:51

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha aprobado este lunes una propuesta de declaración institucional, presentada por el PPN, que pedía que la Cámara rechazara la obligatoriedad del programa Skolae y que apoyara las movilizaciones de familias. Han votado en contra Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai, PSN e I-E y a favor, UPN y PPN.

En concreto, la declaración, además de rechazar la obligatoriedad del programa Skolae, exigía la derogación de las resoluciones 350/2018, 441/2018 y 418/2918 de Educación que "lo hacen obligatorio en todos los centros de Navarra".

También se solicitaba a la Cámara apoyar la concentración que tuvo lugar el pasado sábado 15 de diciembre en el parque de la Insumisión y que declaraba el programa Skolae "ilegal, ilegítimo e injusto", así como apoyar las movilizaciones que contra el programa Skolae se sigan produciendo.

En declaraciones a los medios, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha criticado el "oscurantismo de Educación". "En un tema tan sensible, no es de recibido que el departamento siga ocultando información al respecto", ha dicho, para defender que Skolae "no debe ser obligatorio ni para la concertada ni para la pública". "Y exigimos información que no tiene contestación por el departamento", ha comentado.

Por su parte, Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha indicado que "con estas declaraciones se quieren llevar a cabo debates simbólicos, como cortina de humo que tapan otras cuestiones clave". Además, ha señalado que "nosotros defendemos el programa Skolae pero nos sorprende que no se hable de la falta de recursos públicos en su implantación". "La coeducación es fundamental y debe ser obligatoria en todos los centros sostenidos con fondos públicos", ha expuesto.

La socialista María Chivite ha indicado que "tenemos claro que el programa tiene que implantarse en todos los centros, también en los concertados" y ha criticado también al Gobierno foral por que "cuando se quiere apostar por un programa se hace con recursos" y "no hay los recursos necesarios". "Ni hay recursos suficientes ni formación adecuada, se está implantando de aquella manera", ha censurado.

El parlamentario del PPN Javier García ha defendido "la libertad de los padres de elegir la educación para sus hijos" y ha censurado que "Skolae pretende adoctrinar a los niños en los colegios". "A día de hoy existe obligatoriedad para que los colegios cursen Skolae", ha expuesto, para señalar que han pedido un informe a los servicios jurídicos para que "expliquen la obligatoriedad del Gobierno a responder a los grupos". "Pedimos que nos dijeran qué técnicos han elaborado el programa y Solana nos dijo que no iban a dar esa información", ha indicado, para exponer que "esta información es más que necesaria".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que "lo que son obligatorios son los objetivos, los contenidos, las competencias a partir de ese programa, y esos elementos son de obligado cumplimiento". "El programa es legal, legítimo y justo", ha sentenciado.

