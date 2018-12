UPN y PPN animan a participar el sábado en una concentración contra Skolae

Actualizada 10/12/2018 a las 18:30

UPN y PPN han animado a la ciudadanía a participar en la concentración convocada para este sábado a las 12 horas en el parque de la Insumisión en Pamplona para expresar el rechazo al programa de coeducación Skolae.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha pedido en declaraciones a los medios, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, que la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, "cumpla con su palabra" y Skolae "no sea obligatorio". "Barkos dijo que Skolae no era obligatorio, pues que nos lo den firmado. Que un director general firme una resolución que diga que no es obligatorio ni para colegios públicos ni concertados, para que se reconozca el derecho y la libertad de los padres", ha demandado.

Además, ha sido crítico con la posición del PSN, partidario de la obligatoriedad del programa. Según Esparza, esta postura "va hasta contra el propio programa electoral del PSN, empeñado en que sea obligatorio en los centros públicos y concertados, empeñado en no respetar la libertad de las familias". "Es una posición que no se ajusta a la que históricamente ha tenido el PSN y no reconoce algo fundamental que es la libertad para elegir", ha señalado.

Por su parte, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha animado a participar en la concentración del sábado "para manifestar la insumisión a ese programa que nos quiere imponer el Gobierno".

