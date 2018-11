CC OO critica la creación de un Grupo de Rescate Técnico con la escasez de Bomberos

Actualizada 30/11/2018 a las 13:10

CC OO ha criticado que el Gobierno de Navarra "quiera crear el Grupo de Rescate Técnico con la actual plantilla de Bomberos, ya de por sí insuficiente para prestar un buen servicio".

En opinión del sindicato, "a la falta de personal ya existente en el servicio de Bomberos, la dirección va a empeorar la situación por una mala gestión en la puesta en marcha del GRT (Grupo de Rescate Técnico o Grupo de Rescate de Montaña)".

En rueda de prensa, representantes del sindicato han explicado que la Comisión de Personal "firmó un acuerdo por el que se comprometía a dejar el servicio con 388 bomberos y se hablaba de crear 100 plazas, en toda la legislatura, y además crear el Grupo de Rescate Técnico, con sus correspondientes plazas".

"Las 100 plazas no se han creado y mucho menos la plantilla tiene 388 bomberos", ha asegurado el sindicato, para señalar que el citado grupo "se quiere montar a toda costa". "Es una promesa política, pasando por encima de los derechos de los trabajadores", ha sostenido.

Según ha indicado, "lo van a constituir 20 personas, que salen de la plantilla actual, no se crean nuevas plazas para ello" y ha asegurado que "esto genera un déficit de personal, sumado al ya existente".

En este sentido, CC OO ha asegurado que "todo el que acuda a cubrir este déficit de plantilla, incrementando su jornada laboral, nunca podrán cobrarlo, como hacen el resto de funcionarios que tienen la opción de elegir, sino que, deberán compensarlo en tiempo al final de su vida laboral y disfrutarán de vacaciones al final de su vida laboral".

A juicio del sindicato, "trasladan el problema de plantilla, a futuro, a otros gobiernos que se van a encontrar con una plantilla irreal, de vacaciones", algo que ha calificado de "bastante irresponsable" e "inaceptable".

"Con esta herramienta, la dirección del servicio intenta funcionar desde el 2017 y se demuestra que no funciona. Los trabajadores mayoritariamente no acuden a estas llamadas; no se llegan a cubrir los huecos y se trabaja por debajo de los mínimos muchos días", han indicado los representantes sindicales.

Además, han asegurado que "no se respetan los mínimos de seguridad de cada parque, no se respetan los protocolos de intervención establecidos y no se escuchan nuestras propuestas".

Según han señalado desde CC OO, "en vista de que no llegan con esta herramienta, se decide por medio de una directriz unilateral sin negociación rebajar los mínimos de guardia de los parques", una medida con la que, a su juicio, "vuelven a incumplir los protocolos de intervención establecidos para cada parque, incumplen con las maniobras que realizamos, e incumplen la evaluación de riesgos laborales que tenemos establecidas".

"Con esto consiguen disminuir las necesidades de personal diarias, a costa de nuestra seguridad", ha asegurado el sindicato, para agregar que en una asamblea celebrada en noviembre el colectivo decidió "mayoritariamente" rechazar la propuesta de la dirección y de LAB de "cubrir el déficit de personal existente y el generado por la creación del Grupo de Rescate Técnico con la bolsa de horas".

Ha criticado CC OO que "unilateralmente, sin negociación, decidan permitir que los bomberos que incrementen su jornada puedan elegir la compensación que quieran en tiempo o económico, incumpliendo un decreto foral que ellos mismos dictaron". Y ha reclamado a la consejera que "el inicio de una negociación para resolver el problema de personal sin incumplir el decreto foral".

"No negociar, es decir, adoptar una resolución injusta a sabiendas de que incumple la normativa, encaja perfectamente con la definición de prevaricación", han considerado los representantes del sindicato, quienes también han criticado que, mientras tanto, "se está prometiendo a los trabajadores que acudan a estos reclutamientos que elijan cómo quieren ser compensados".

"¿Se nos está engañando o se está prevaricando?", se ha preguntado el sindicato, que ha pedido al Gobierno foral que "derogue el Decreto Foral y negocie las condiciones de trabajo para salvar este déficit de plantilla".

También le ha solicitado que "diga claramente a los trabajadores cómo se van a compensar el exceso de jornada en noviembre y diciembre del 2018, con el Decreto Foral vigente" y que "cumpla con la obligación de informar periódicamente a la comisión de personal sobre horas extras, sobresueldos o guardias".

"En dos años no nos han facilitado ningún dato a este respecto", ha afirmado CC OO, que va a pedir a la Comisión de Personal que convoque una asamblea general para "exponer todas estas cuestiones y que sea todo el colectivo el que decida, oídas las propuestas de la dirección y de los diferentes sindicatos".

