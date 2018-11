María Solana advierte de que no va a permitir "cazas de brujas" en torno a Skolae

Actualizada 28/11/2018 a las 14:54

La consejera de Educación y portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado este miércoles, tras la denuncia que ha interpuesto por amenazas por el programa Skolae, que "denunciaremos todo el tiempo lo que haya que denunciar y denunciaremos lo que es inadmisible y lo que es una falta de respeto a profesionales, una caza de brujas inadmisible de personas que han puesto lo mejor de su conocimiento y su experiencia para hacer posible un programa".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que en el departamento se encuentran "bien, acompañadas y comprendidas" tras las amenazas. "Estoy convencida de que somos más las navarras que entendemos Skolae en su justa medida y su fundamento y su necesidad; y estoy convencida de que socialmente Navarra es una Comunidad progresista y mucho más razonable que lo que estamos viendo de ataques sangrantes por parte de algunos sectores y algunas personas", ha dicho.

Solana ha comentado que "se está hablando sin conocer, sin respetar a los profesionales ni a los docentes ni a las familias que han sido parte del pilotaje de Skolae...". "Creo que hay quien no quiere coeducar", ha señalado, para exponer que "todo el mundo apoya la igualdad, todo el mundo está con la coeducación, contra la violencia de género, contra los abusos a menores... pero cuando traemos esto al centro, le damos forma y pasamos de la teoría a la práctica entonces no es el idioma, no es el lenguaje, no es la ficha acertada, entonces somos poco flexibles...".

"Quien no quiera coeducar que lo exprese de esa manera, que no diga que el departamento de Educación no le responde, que no diga que no vela ni se preocupa por estar donde tiene que estar porque estará faltando a la verdad", ha dicho.

Tras señalar que Skolae estaría entre "los mejores programas" que existen, Solana ha señalado que "no puedo ir a contrarrestar discursos parroquiales porque no es responsable hacerlo, no tiene sentido y no es lo que compete hacer a la administración educativa". "Lo que tenemos que hacer es coeducar, tenemos que cumplir la ley y hemos dado una fórmula para hacerlo, validada por muchas personas expertas y que nadie con argumentos sólidos y fundamento legal ha conseguido cuestionar hasta el momento", ha señalado, para indicar que "todo es mejorable".

Sobre que se haya llevado a los tribunales el programa, María Solana ha indicado que "están en su derecho de llevar a los tribunales lo que consideren", pero ha destacado que supondría un "agravio" ir a una suspensión de Skolae. "Ya iremos viendo qué sucede", ha comentado.

La consejera ha criticado "un discurso que solivianta, que agita ánimos y que lleva a personas a hacer cosas fuera de lugar como amenazar a mi equipo y a mí misma porque entienden que coeducar es fomentar la pederastia; igual tenemos un problema de otra índole".

Ha advertido de que "denunciaremos todo el tiempo lo que haya que denunciar y denunciaremos lo que es inadmisible y lo que es una falta de respeto a profesionales, una caza de brujas inadmisible de personas que han puesto lo mejor de su conocimiento y su experiencia para hacer posible un programa". "Yo como máxima responsable de Educación soy la última responsable de lo que Skolae es", ha manifestado. "No voy a admitir cazas de brujas", ha concluido.



Selección DN+