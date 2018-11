Actualizada 25/11/2018 a las 13:41

Varios miles de personas se han manifestado este domingo en la capital navarra para reivindicar que "se acabó del juego" para la violencia machista. En Tudela, por su parte, la artista Rozalén ha cantado con la violencia machista.



La movilización en la capital navarra ha contado con la presencia de la consejera de Educación y portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, de Geroa Bai, de parlamentarios de EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, así como del secretario general de CCOO en Navarra, Chechu Rodríguez, entre otros.



La manifestación ha partido de la plaza del Castillo encabezada por una pancarta portada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, convocante del acto, en la que se leía el lema de la jornada: 'Game over indarkeria sexistari. Kitto' (Se acabó el juego para la violencia sexista. Se acabó).



Precedida y cerrada por varios vehículos de la Policía Nacional y agentes a pie, la manifestación ha recorrido el centro de Pamplona, pasando por delante de la delegación del Gobierno en Navarra, el Parlamento foral y el Ejecutivo navarro, tiempo durante el que han coreado lemas dirigidos tanto a los agresores, como a las instituciones o la iglesia.



"Los jueces, las leyes, también son cómplices", "Basta de palabras, queremos hechos", "Esta justicia es una mierda", "Que no se meta la iglesia en nuestras vidas", "No son arrebatos, son asesinatos", "Patriarcado y capital, alianza criminal" y "La calle, la noche, también son nuestras" han sido algunos de los lemas coreados durante el recorrido.



Como portavoz de la Plataforma, Iratxe Álvarez ha indicado en declaraciones a los periodistas que "se acabó el jugo es un mensaje generalizo a todo el sistema patriarcal que sigue permitiendo y consintiendo que las mujeres seamos violentadas en nuestro día a día".



Y ha añadido que "se acabó el juego" se dirige asimismo a la justicia "que sigue culpabilizando a las mujeres de las agresiones que sufrimos y revictimizándonos cuando accedemos al sistema judicial".

"Se acabó el juego también para la clase política y las instituciones", ha dicho Álvarez, y les ha reclamado "que pasen de las palabras a los hechos" porque las mujeres "no necesitamos leyes que no se cumplan ni necesitamos pactos que se quedan en papel mojado".



La portavoz de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista se ha referido también a la ampliación del concepto de violencia de género a todas las violencias para comentar que en Navarra "ya hay una ley que recoge de manera amplia la violencia contra la mujeres y ese tiene que ser el ejemplo".



Estas ideas, trasladas también a los asistentes al final de la manifestación, están recogidas en un manifiesto de la Plataforma con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres.



En él se sostiene que estas "hartas" ya de una violencia "diaria" que "trasciende el espacio privado" para llegar a lo económico, sexual, físico o psicológico en la calle, en el trabajo o en la vida cotidiana.



"Estamos muy hartas de que nos asesinen, nos agredan, nos violen, nos utilicen, nos humillen. Y hasta aquí hemos llegado. No somos números, no somos una estadística. Cambiar este sistema para nosotras es cuestión de vida o muerte", afirman.

Y por eso la Plataforma asegura que no tolerará "más excusas" ante esta situación, para la que pide "la reparación total de la mujer agredida", al tiempo que critica que no haya una formación de "calidad" para la justicia y que los cuerpos policiales "incumplan" los protocolos de actuación en casos de violencia machista.



Reproches que el manifiesto extiende al neoliberalismo, "que se aprovecha de las desigualdades para su propio beneficio", al tiempo que cuestiona "que se siga educando en la masculinidad y feminidad hegemónica perpetuando los mandatos de dominación, agresividad, sumisión y debilidad", por lo que apoya el programa Skolae aunque sin citarlo.

Durante la mañana, en las redes sociales, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado: "La violencia contra las mujeres impide el desarrollo de cualquier sociedad democrática. Por ello, exige una firme respuesta institucional y social. En el día de hoy, mi recuerdo y reconocimiento a todas las víctimas y supervivientes de la violencia contra las mujeres".

Por su parte, todos los partidos políticos del arco navarro se han adherido a esta jornada con diversos mensajes.

En Tudela, en la concentración prevista por el 25N para las 13 horas, estará la artista Rozalén.

