Esparza (UPN): "Votar al PSN es darle el voto a Uxue Barkos"

Actualizada 25/11/2018 a las 15:10

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado este domingo en la celebración del Día del Partido que "votar en Navarra al PSN es darle el voto a Uxue Barkos", por lo que "la alternativa" al nacionalismo es su partido que "jamás" les hará de "salvavidas".

En un acto en Baluarte que ha reunido a más de mil afiliados y cargos del partido, Esparza ha subrayado su "certeza" de que habrá socialistas que, para evitar más nacionalismo, votarán a UPN en 2019 y se ha mostrado seguro de hecho de que "quedan 181 días para un cambio de Gobierno sereno y moderado", un Gobierno "liderado y presidido por UPN".

Una posibilidad "totalmente cierta" según las encuestas que baraja UPN y que indican que el cuatripartito "no va a volver a sumar 26 y no va a repetir" porque "los partidos constitucionalistas vamos a mejorar nuestros resultados", ha aseverado. Por eso les ha pedido a los asistentes que no se dejen llevar por "la última encuesta de turno que se difunda" ya que "todo el mundo va en contra de UPN", aunque ha reconocido que las diferencias van a ser "mínimas" y por lo tanto "hay que aplicarse a fondo" para ese cambio de Gobierno. Un Gobierno, ha señalado, que hará que Navarra "sea nueva, que progrese, que genere prosperidad, que sea líder en Europa, que recupere la pujanza económica" gracias a un Gobierno que "impulse el autogobierno", "de centro", "solvente" y que "sabe escuchar".



Tras recordar los logros de los gobiernos regionalistas, "23 años sin corrupción", Esparza ha sostenido que UPN tiene un modelo contrapuesto al del "pensamiento único" y la "imposición" del Ejecutivo actual, lo que ha ejemplificado con el euskera, el programa Skolae, que quieran "echar" a Guardia Civil y Policía nacional cuando "no sobra ninguno", al tiempo que ha criticado una política fiscal que perjudica a familias, clase media y trabajadores.



Para el presidente de UPN, el nacionalismo "estigmatiza, señala, ridiculiza, insulta y persigue a todo el que no comulgue con la doctrina oficial", pero "no han tenido en cuenta" que Navarra "es un pueblo de alma libre y no nos van callar", "no vamos permitir que nos impongan nada", "vamos a defender nuestras convicciones con pasión" y "no vamos a dar ni un paso atrás".



"Está en juego Navarra. Está en juego el futuro de Navarra", ha asegurado, y apelado a una sociedad que "se tiene que mover" para evitar que el Gobierno cuatripartito pueda continuar porque en 2015 lo consiguieron por muy poco y podemos darle la vuelta".

El objetivo de UPN es conformar un Ejecutivo "que piense en las personas y en solucionar sus problemas, que respete la libertad del que piensa diferente, que gobierne para todos". Y con este reto ha ofrecido a la ciudadanía el proyecto político de UPN "guiado por la libertad, la igualdad de oportunidades, el respeto y la justicia social".



De él Javier Esparza ha destacado que tendrá "como pieza angular" la defensa de Navarra como comunidad diferenciada dentro de España y Europa, con unos Fueros y un Convenio Económico "bien utilizados e "irrenunciables".

En este sentido a precisado que en UPN, a diferencia de otros partidos como Ciudadanos, "no nos conformamos con oponernos a la anexión de Navarra por el País Vasco, ni ha exigir la eliminación de la transitoria cuarta, que también", sino que "reivindicamos además el respeto y la defensa del régimen foral".



Otras propuestas del proyecto regionalista pasan por políticas que incentiven y estimulen el crecimiento económico para sostener el estado de bienestar y los servicios públicos y favorecer la creación de empleo, y una apuesta por la innovación y el emprendimiento, y una rebaja de impuestos y las eliminación del de Patrimonio.



Ha apostado asimismo por políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista, entre las que ha citado la protección y ayuda a las víctimas, la sensibilización social, la prevención, el endurecimiento de penas a los agresores y la prisión permanente revisable.



Con este proyecto Javier Esparza ha pedido a los militantes de UPN que hasta las elecciones de mayo del próximo año piensen qué hacer cada uno para conseguir que "haya un cambio de Gobierno que haga otras políticas".

