María Chivite: "El cuatripartito termina y saben que no van a repetir"

Actualizada 24/11/2018 a las 11:48

Los socialistas navarros "no nos resignamos a un gobierno nacionalista ni a un gobierno de derechas. Podemos, solo hace falta creer. Es posible, así que hagámoslo", ha afirmado la secretaria general del PSN, María Chivite, en la apertura del Comité Regional que ha celebrado este sábado el PSN.



En su intervención, Chivite ha señalado que los socialistas tienen la idea de "liderar" el próximo Gobierno de Navarra con valores de "izquierdas" y defendiendo el actual marco institucional, los avances en el autogobierno desde el "acuerdo" con el Gobierno central.

Un gobierno el que pretende, ha añadido, centrado en resolver los problema cotidianos pero mirando al futuro, "y eso pasa por hacer inversiones" en infraestructuras, en sanidad, en discapacidad, en I+D+i o desarrollo rural.

Chivite quiere además un gobierno "valiente" para hacer políticas de progreso como hace, ha dicho, Pedro Sánchez, frente a la política de UPN, que "solo critica" al Ejecutivo foral pero "no tiene un proyecto para el futuro" y al que le ha reprochado escorarse "a la derecha".

@mavichina ‘El cuatripartito termina y saben que no van a repetir. El nuevo gobierno, que aspiro a liderar, establecerá las bases de futuro que no ha sabido construir el ejecutivo de @uxuebarkos, un futuro en el que la prosperidad sea el objetivo de nuestra tierra’ pic.twitter.com/qFwoICij7T — Socialistas Navarra (@PSNPSOE) 24 de noviembre de 2018



"No sé si algún día Barkos y Esparza entenderán que a la política se viene a resolver problemas, no a buscar culpables, a dar la cara y hacer planteamientos" como la devolución del IRPF por prestaciones de maternidad, ha agregado.



Por eso ha indicado que quiere formar un gobierno "sensible, social y comprometido", sin "peleas identitarias" en una sociedad "plural", y ha dado por terminado el cuatripartito cuando finalice esta legislatura.

De ahí que ya haya avanzado que después de las elecciones serán necesarios acuerdos, "no cartas a los reyes magos", para constituir un gobierno que entre sus prioridades deberá tener el diálogo social, del que la presidenta Uxue Barkos "no ha querido saber nada".

María Chivite se ha referido también a la fiscalidad navarra, la que "peor trata" a las familias y a los trabajadores, a unas infraestructuras "en las que no se ha hecho nada en toda la legislatura" o una sanidad "necesitada de inversiones".



"Barkos y su gobierno han desaprovechado la oportunidad de cuatro años de bonanza económica, limitándose a gestionar el presente" y en la "búsqueda de la prosperidad" que el PSN quiere para Navarra ha considerado que Pedro Sánchez es "un magnífico aliado" como lo demuestra su "voluntad" para traspasar las competencias de tráfico o acordar la inversiones financieramente sostenibles.



Y ha subrayado que "el Gobierno de España cumple con Navarra, pero el de Navarra no tanto" a la vista de unos presupuestos "de pura supervivencia, con los que asumen que no van a continuar".



"Estamos preparados" y con "propuestas reconocibles" para las elecciones, ha asegurado, y defendido un próximo Gobierno que trabaje por la "innovación" en todos los órdenes.



Tras subrayar el compromiso del PSN con la lucha contra la violencia machista y los comportamiento sexistas, y a favor de la igualdad y la corresponsabilidad, María Chivite ha apostado por la coeducación y programas como Skolae, con valores cívicos y no religiosos en las escuelas, como también la información afectivo sexual y al integración sexual.



Por eso ha criticado a la derecha navarra, que pretende llevar la "moral" a las aulas, y también a la presidenta, que ha "renunciado" a la implantación obligatoria de Skolae en todos los centros educativos navarros.

