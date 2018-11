Ahora Navarra convoca una asamblea para "movilizar el verdadero cambio"

Actualizada 21/11/2018 a las 11:09

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez y otras 19 personas que forman Nafarroa Orain Bai-Ahora Navarra han firmado un artículo de opinión para invitar a una asamblea este sábado 24, a las 11 horas, en Condestable con el objetivo de "movilizar el voto de los que quieren un verdadero cambio".

En el texto, hacen un llamamiento a, "con la idea que nos movió a crear el proyecto del 2015", iniciar un movimiento asambleario que "rechace las estructuras oligárquicas de los partidos, que haga una apuesta por la confluencia desde abajo, democrática y plural, basada en el debate político". "Un movimiento que preserve la unidad del espacio político del cambio, poniendo el acento en otro modelo de desarrollo económico y social, que cuestione los mecanismos que generan la brutal desigualdad social", añaden.

Los firmantes del artículo son Javier Onieva Larrea, Irene Otal Larequi, Ángeles Férnandez Barcos, MarÍa Palacios Cubillana, María José Echeverría Gradin, Nekane Ruano Garcia, Laura Lucía Pérez Ruano, Oscar Fresán Landibar, Carlos Mira Salinas, Javier Pascual Pérez, José Ramón Loayssa Lara, Ángel Armendariz Bergasa, Francisco Palomares Fuentes, Alberto Pérez Gil, Jon Egea Lara, Santiago Vaquero Ramos, Antonio Onieva Aguirreurreta, José María Lander Azpilicueta, Silvia Damborena Asin, Patxi Pierola Goya.

Indican que "nos acercamos al final de una legislatura que en Navarra levantó muchísimas expectativas, cuando en el 2015 y después de numerosas y multitudinarias movilizaciones ciudadanas, conseguimos desalojar del Gobierno al régimen formado por los partidos UPN-PSN y PP". "Un régimen cuyas señas de referencia eran las políticas de despilfarro en beneficio de grandes constructoras para la realización de proyectos megalómanos de nula rentabilidad social, como el Navarra Arena, el Circuito de Los Arcos, el TAV o el Canal de Navarra", han dicho, para señalar que "al tiempo se retraían recursos para fomentar otro modelo productivo y se llevaban a cabo importantes recortes en educación, sanidad o derechos sociales".

Según exponen, "no se puede olvidar el papel que en toda esta juerga ejerció el PSN que, ante la posibilidad de poder cambiar las cosas, termina siempre alineándose con la derecha, sacrificando a Navarra en aras de otros intereses del Estado, dando pie a la ya tristemente frase 'Navarra es cuestión de Estado'".

Así, indican que "las personas que en este momento formamos Nafarroa Orain Bai-Ahora Navarra y que en el 2015 lideramos el proyecto de Podemos, imprescindible para desalojar al régimen UPN-PSN-PP del poder, nos vemos en la necesidad de, ante el peligro cierto y demostrable de los intentos de que esas élites que controlaban el régimen vuelvan a controlar el Gobierno bajo el caballo de Troya del PSN, denunciar la situación y seguir con el proyecto que iniciamos en el año 2015 y que la actual dirección de Podemos ha abandonado totalmente".

GOBIERNO DE NAVARRA

Apunta Ahora Navarra que el actual Gobierno de Navarra está sostenido por "cuatro patas" y que "nada más comenzar la legislatura a una de las patas se le dio un barniz neoliberal". "Un barniz que impregna totalmente la política económica y fiscal del Gobierno de Navarra. Bajo la brocha del PNV se cumple a rajatabla con la ley de Estabilidad Presupuestaria, una ley que antepone el pago de la deuda a los bancos por encima de cualquier necesidad social", expone, para añadir que es "una deuda que los Gobiernos de UPN quintuplicaron en el periodo 2008 al 2015, pasando de 660 a 3.300 millones, y que este Gobierno, no sin antes criticarla, se ha limitado a pagar fielmente".

Afirman los firmantes del artículo que "no hay herencia envenenada de UPN a la que este Gobierno se haya negado a pagar". "Ni siquiera ha movido un dedo ante las demandas de los movimientos sociales, en aras de auditar esa deuda ni a descubrir las cantidades de deuda ilegítima para su impago", censuran.

"Pero es que tampoco ha sido posible la reversión de los recortes en educación. Ni la reducción de las horas de religión al mínimo exigido por la LOMCE. Mientras que han tirado para adelante con los PSIS de Salesianos, Echavacoiz, Aroztegia y ahora, como colofón la guinda de IKEA", añaden.

Según indican, "otra de las cuatro patas que mantiene este Gobierno es la pata morada, un Podemos que, en el 2015 enfrentándose a su dirección de Madrid, propició el cambio sin UPN-PP ni PSN; sin renunciar a su propia sigla y reivindicando su autonomía para hacer una política con obediencia navarra y respaldar las necesidades de acuerdos con el sector nacionalista, incluido Bildu".

Critican, no obstante, que "a mitad de legislatura una plaga de carcoma corrompió y degradó la pata morada, expulsando la savia original y olvidándose del proyecto inicial que fue apoyado por 46.000 personas". "Dulcificando una realidad en la que no han querido tocar las principales estructuras del poder, siempre con la espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas, 'Cuidado, cuidado, que vuelve UPN'", indican en el artículo, para añadir que "mientras le ponen el puente de plata al PSN para su vuelta victoriosa".

"Echar a la derecha en el año 2015 era un paso necesario, pero no suficiente. Ahora toca reflexionar qué hacer. No sólo para que UPN no vuelva, sino para que no metan en la ecuación del cambio a un PSN al que Geroa Bai no ha parado de hacer guiños en toda la legislatura", concluyen.

Selección DN+