Podemos Navarra ve "lamentable" que UPN "se niegue a condenar el franquismo" en el Senado

Actualizada 22/11/2018 a las 17:16

El secretario general de Podemos Navarra y diputado en el Congreso, Eduardo Santos, ha considerado "lamentable" que Unión del Pueblo Navarro (UPN) "se negara a condenar el franquismo" en una moción en este sentido que tuvo lugar este miércoles en el Senado "y en donde triunfaron los miembros de la Cámara Alta que se negaron a condenar al dictador y su régimen tiránico".

"En política no se puede ser neutral y menos en un caso como este. O se condena a un régimen dictatorial y sangriento como fue el franquismo o se le respalda", ha afirmado Santos. "Aquí no cabe un relativismo y realmente resulta muy lamentable que una formación como UPN, que ha ejercido labores de Gobierno en nuestra tierra durante décadas, que ha situado al resto de grupos políticos en el apoyo explícito o implícito a la violencia si no aceptaba sus tesis, que se ha autoerigido repetidas veces en único portador de los valores de defensa de las víctimas, no tenga el coraje político de condenar sin ningún atisbo de duda todo lo que representó el dictador y su régimen tiránico", ha censurado.

El dirigente de Podemos Navarra ha asegurado que "asistimos a un momento preocupante en el que la violencia sólo se condena si es 'de los otros' y decisiones como las tomadas ayer por las senadoras y los senadores de todas las derechas ayudan en muy poco a su credibilidad democrática".

Eduardo Santos ha recordado que "ha tenido que ser el cuatripartito a través del acuerdo programático quién haya iniciado de forma seria y rigurosa un proceso de memoria histórica al que UPN se ha negado de forma sistemática". En este sentido, ha resaltado que "se ha puesto en marcha la aplicación de la ley, hemos podido recuperar a más de 70 fusilados en las cunetas y se está haciendo un amplio esfuerzo por reconocer y confortar a los familiares de todas aquellas víctimas olvidadas".

Para el secretario general de la formación morada, el voto de UPN en el Senado "es un desprecio a todo esto, un desprecio a los más de 3.500 republicanos asesinados sin que hubiera frente de guerra, un desprecio a todas sus familias y un desprecio a todos los demócratas que queremos mirar a un futuro de paz en convivencia pero sin olvidar nunca nuestro pasado".

Selección DN+