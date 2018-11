Actualizada 22/11/2018 a las 19:01

Dos de cada diez ictus en Navarra están provocados por la fibrilación auricular (FA), la arritmia cardiaca más común. Sin embargo, esta enfermedad cerebrovascular "se puede prevenir con el control de los factores de riesgo cardiovascular y la fibrilación auricular", explica la doctora Virginia Álvarez Asiain, cardióloga del Área Clínica del Corazón del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y presidenta de la Sociedad Vasco Navarra de Cardiología, con motivo de la puesta en marcha de la campaña '¿Eres candidato a un ictus? Detectar la fibrilación auricular (FA) a tiempo puede salvarte la vida'.



Esta iniciativa tendrá lugar este viernes, 23 de noviembre, en el AC Hotel Ciudad de Tudela (C/ Misericordia s/n) de 17.00 a 19.00 horas.



Según datos del Instituto de Salud Pública de Navarra, cada año se producen en la Comunidad foral entre 1.100 y 1.200 primeros ictus y la causa de un 20% de ellos es la fibrilación auricular. "La prevención de la fibrilación auricular viene condicionada sobre todo por la prevención de sus factores de riesgo como son la obesidad, la hipertensión arterial, la hiperlipemia y la diabetes mellitus, que están asociados a las enfermedades cardiovasculares. Es fundamental seguir unos adecuados hábitos de vida saludable evitando el sobrepeso y el consumo de tóxicos y sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol", indica la doctora Álvarez.



Además, esta cardióloga recomienda los beneficios del ejercicio físico y alerta sobre las ventajas del tratamiento precoz de las enfermedades asociadas a dicha arritmia como son la apnea del sueño, problemas neuroendocrinos, respiratorios y cardiacos. "La fibrilación auricular puede ser la primera manifestación de un problema cardiaco subyacente y por tanto su detección a tiempo puede condicionar un adecuado tratamiento", recalca.



"Con esta iniciativa pretendemos dar a conocer la fibrilación auricular y diagnosticar a la población de riesgo. Es importante detectar esta arritmia para prevenir ictus y porque una vez diagnosticada, podemos ofrecer nuevos tratamientos disponibles. Uno de cada tres ictus son mortales y la mitad dejan secuelas. Los pacientes con hipertensión o colesterol pueden tener esta arritmia, que necesita un tratamiento", apunta la doctora Álvarez Asiain.



No obstante, destaca que los nuevos tratamientos anticoagulantes (ACODs) "permiten un mejor control del paciente con fibrilación auricular". "Hoy en día contamos con nuevos fármacos, más seguros y que precisan un control menos exhaustivo. Estos anticoagulantes mejoran la calidad de vida del paciente y no tienen tantas interacciones como los antiguos medicamentos", comenta.



La FA afecta al 4,4 por ciento de la población española, lo que significa que 1.025.000 españoles mayores de 40 años padecen esta arritmia, según datos del estudio OFRECE. Esta arritmia se caracteriza por la ausencia de síntomas. Un 10% de los afectados están sin diagnosticar y carecen de tratamiento por lo que aumenta su riesgo de enfermedad cerebrovascular.



El número de nuevos casos anuales de ictus es de más de 134.000, y de ellos, el 20% están causados por la FA según datos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)1, lo que "muestra la relación entre ambas patologías y la necesidad de sensibilizar a los ciudadanos sobre la detección de sus síntomas". "La fibrilación auricular es un problema 'eléctrico'. Las aurículas del corazón laten de forma irregular y eso provoca que el flujo sanguíneo se enlentezca y sea más fácil formarse coágulos en las zonas de menor presión del corazón (aurícula izquierda). La presencia de estos coágulos puede provocar que se desplacen por el sistema circulatorio llegando a las arterias del cerebro obstaculizando el flujo y cuando ocurre esto es cuando se produce el infarto cerebral o el ictus. En otras ocasiones estos trombos se desplazan a otros lugares provocando embolias periféricas en otras partes de cuerpo", comenta la doctora.



MÁS DE 1.500 PACIENTES PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA



Esta iniciativa de Daiichi Sankyo ha permitido hasta el momento a más de 1.500 personas saber si están en riesgo de ictus por sufrir fibrilación auricular. La campaña consiste en realizar de manera gratuita un electrocardiograma al paciente mediante el uso de la tarjeta de cribado Wecardio. Quienes participan en la prueba, reciben los resultados de sus electrocardiogramas de manera instantánea en un teléfono móvil y se los dan impresos para llevarlos a las consultas de sus médicos de cabecera.



"El diagnóstico de confirmación de la fibrilación auricular es a través de un electrocardiograma, prueba fácil, accesible no invasiva y sin efectos perjudiciales para la salud que se puede realizar en cualquier centro de salud", destaca la doctora Álvarez.



Hasta el momento, la campaña se ha puesto en marcha en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza en colaboración con la Asociación de Anticoagulados de Aragón (ASANAR); en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz con la Asociación de Pacientes Anticoagulados de Extremadura (APANEX); en los hospitales Carlos Haya y Virgen de la Victoria de Málaga con la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM); en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con la Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados (ACPA); en el Palacio Baluarte de Pamplona con la Sociedad Vasco Navarra de Cardiología; y en la Quincena del Bienestar del Ayuntamiento de Xátiva y el Mercado Central de Valencia con el Instituto Valenciano del Corazón (INSVACOR).

