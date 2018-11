Lunes Lilas pide que este 25 de noviembre "la violencia machista esté en la calle"

Actualizada 21/11/2018 a las 14:08

La Asociación Andrea/Lunes Lilas ha pedido que este 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres, "la violencia sexual, como violencia machista, esté presente en las calles y sea un clamor".

La asociación ha destacado en un comunicado que, a raíz de la denuncia por violación en el caso de 'La Manada', "el 'Nosotras sí te creemos' y 'No es abuso, es violación' han sido un clamor generalizado en las calles", lo que, unido a "la fuerza y la pujanza del feminismo demostrada en marzo de 2018, han obligado a que la violencia machista, y en particular la violencia sexual, sean tomadas en serio". También ha evidenciado, ha asegurado, "las grandes carencias de recursos existentes".

Por este motivo, Andrea quiere que este 25N "la violencia sexual, como violencia machista, esté presente en las calles y sea un clamor". Un día en el que "recordaremos a todas y cada una de las mujeres asesinadas en 2018" y se insistirá en que "la violencia machista es el cruel y trágico reflejo de una enfermedad que nos destruye como sociedad". "Una sociedad patriarcal para la que solo existe una vacuna, la igualdad o, lo que es lo mismo, el feminismo", ha agregado.

La asociación ha afirmado que hay "una conexión directa entre un sexo que sitúa en posición subalterna el placer femenino y la cultura de la violación" porque "se aprende a tratar a la otra persona como a un objeto". "Se trata de que las mujeres podamos mantener relaciones sexuales por un único motivo: porque nos apetece", ha continuado Andrea que ha apostado por "proteger la libertad sexual y apostar por una democratización de las relaciones. Pasar del sexo consentido al sexo deseado y consensuado, recordando que no sólo NO es NO, sino que únicamente Sí es Sí".

De la misma manera, ha llamado a "establecer una fuerte alianza entre las mujeres que se atreven a dar pasos adelante y contar las agresiones que han sufrido y los hombres que se atreven a repensar su masculinidad". "Existe una nueva sociedad que quiere convivir de otro modo, en igualdad, superando los viejos roles y los estereotipos, para caminar hacia un mundo en el que nadie vuelva a tener miedo de llegar a casa", ha subrayado.

Por otro lado, la asociación ha opinado que el juicio a 'La Manada' es "una oportunidad histórica" para dejar claro el concepto de que "la violencia sexual es violencia machista y como tal debe ser considerada". Asimismo, ha reivindicado que los procesos judiciales "participen profesionales en género" y las víctimas "sean atendidas por los órganos y con los recursos competentes" para "que no se sientan solas", poniendo especial énfasis en "garantizarles la atención psicológica y jurídica gratuita". "Debemos velar por que las mujeres que se han atrevido a denunciar no salgan perjudicadas por las triquiñuelas judiciales", ha remarcado.

"No queremos que esta sentencia institucionalice la cultura de la violación mandándonos a las mujeres el mensaje de que no podemos confiar en la justicia", ha recalcado Andrea que ha afirmado que "tiene que estar acorde con el 8 de marzo 2018, con lo que se escuche el 25 de noviembre y con el próximo 8 de marzo". "Lo que pretendemos es, simplemente, que no se produzcan agresiones contra las mujeres", ha añadido.

Para ello, ha destacado "son necesarios programas coeducativos como Skolae". Un programa que ha defendido y que ha considerado "un pilar básico para educar en igualdad y en unas relaciones basadas en el buen trato, sin violencias machistas de ningún tipo".

