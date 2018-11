Erice aboga por una formación "muy específica" en casos de violencia de género

Actualizada 21/11/2018 a las 14:56

La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, considera que el proceso de “desnaturalizar la violencia vivida” en víctimas de violencia de género “exige”, por parte de los agentes que intervengan “directamente” en esos casos, una formación “muy específica”.



Erice ha intervenido este miércoles por la mañana como ponente en una jornada formativa sobre la violencia de género organizada por la delegación del Gobierno en Navarra y que se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.



Bajo el título ‘Violencia de género. Hacia una mejor atención a la víctima’, el acto, dirigido a los cuerpos policiales que operan en el ámbito de la violencia de género, ha reunido a profesionales del Instituto de Psicología Jurídica y Forense (PSIMAE), personal del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) y a fiscales y magistrados.



La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, en su intervención en la apertura del acto, ha indicado que la violencia contra las mujeres en manos de su pareja o expareja “es, probablemente, la violación de derechos humanos más habitual que se produce en España”.



Ha explicado que la calificación de la violencia de género como una violación de derechos humanos tiene como consecuencia “comprometer a las instituciones públicas, entre ellas, a los que formamos parte del sistema penal y judicial”.



Ha recordado que la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género concede una “importancia extraordinaria” a los principios de especialización dentro de las policías, de formación específica, coordinación y colaboración entre cuerpos.



En el ámbito internacional, ha apuntado que el convenio de Estambul es “muy relevante” porque reconoce que mujeres y niñas están expuestas en mayor grado a la violencia basada en género y que la violencia doméstica afecta de manera “desproporcionada” a las mujeres.



Tras destacar la existencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha considerado que “necesitamos que las víctimas sean capaces de desnaturalizar la violencia vivida” porque “a veces lo han vivido tanto tiempo que lo consideran algo natural”.



Ha advertido que “algunas mujeres consideran que cuando son objetos de violencia psicológica o sexual prolongada no deben denunciar porque no van a encontrar apoyo del sistema” al tener “menos prueba directa” que en otras formas de violencia y que suele darse en procesos de maltrato de larga duración.



Debido a que estas mujeres “a veces se retraen de la denuncia”, Erice ha aseverado que resulta “fundamental” la transmisión “con claridad”, por parte de los agentes a la víctima, para que esta sepa “qué va a pasar en ese momento”.



Por su parte, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha indicado que mediante el sistema de seguimiento integral, en los casos de violencia de género, “se evalúa el riesgo” y, entre otros usos, “se proporciona un plan de seguridad personalizada con medidas de autoprotección y se realiza una labor preventiva”.



La jornada se completa con la entrega de los galardones ‘Meninas’, una iniciativa de la Delegación del Gobierno en Navarra en colaboración con el Ministerio de Igualdad que reconoce el compromiso de personas o colectivos por la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.



Las entidades galardonadas son la Asociación Itxaropen Gune - Lugar de Esperanza, IES Alhama de Corella, y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía.



La Asociación Itxaropen Gune-Lugar de Esperanza es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad e indefensión, principalmente, a mujeres víctimas de trata en contextos de prostitución, con el objetivo de favorecer su inserción y participación social.



El Instituto de Enseñanza Secundaria Alhama de Corella es reconocido por ser uno de los centros a los que llega el plan director para la lucha contra la violencia de género, y que cada curso organiza charlas, proyección de películas o programas educativos para promover la igualdad y la no violencia.



El tercer reconocimiento es para la Unidad de Familia y Mujer, la UFAM, del Cuerpo Nacional de Policía, que lleva operando en Pamplona desde los años 90. Los primeros Servicios de Atención a la Mujer de ese cuerpo se remontan al año 1988.

