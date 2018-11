Deportistas navarros con diferentes capacidades

21/11/2018 a las 06:00

Como Benito, Collantes, Juanma o Paquito, los pamploneses David González Osés y Raquel Mondéjar Gómez también son unos campeones. Aunque no les pidan autógrafos por la calle ni les reconozcan por ser estrellas de cine. Ni en sus sueños esté viajar a Los Ángeles si la película que han protagonizado (Campeones, de Javier Fesser) es seleccionada finalmente para los Óscar. Los pamploneses son dos deportistas que, como los personajes de esta cinta, tienen “distintas capacidades” y destacan en el judo (David es cinturón negro primer dan) o la natación (Raquel es medalla de bronce en los Campeonatos de España de Deporte Adaptado). Ambos protagonizarán el coloquio posterior al documental sobre la película Ni distintos, ni diferentes: campeones, (dirigido por Álvaro Longoria) y que se estrena mañana en Pamplona (Cines Golem Baiona, 19.30 horas). Y lo harán junto con Pilar Abad Fuentes, madre de un atleta con Síndrome de Down (Iván Dévora) y la profesora de Educación Física y entrenadora de judo Arantza Meca. El cinefórum es una iniciativa organizada por Diario de Navarra y ANFAS dentro del ciclo ‘Expofamily, mes a mes’, en el que se ofrecen actividades interesantes para las familias. En este caso el tema elegido es ‘Deporte y discapacidad’. Las entradas se compran en las taquillas de los cines al precio del ‘Día del espectador’ (4,50 euros).

El presidente de ANFAS (Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias), Javier Goldáraz Prados, insiste en que el deporte, para todas las personas, fomenta la convivencia, el compartir y el “ayudarnos unos a otros”. “Porque solos -añade- nadie valemos nada”. En su opinión, no hay que adaptar a los chicos al deporte sino “el deporte a las personas”. “Así se trasmiten valores maravillosos”.

SEGURIDAD Y AUTOESTIMA

Como los que experimentan los más de 220 deportistas de ANFAS que practican judo, natación, atletismo, fútbol sala... Como lo cuenta el vecino de Berriozar David González Osés, de 30 años y empleado en la sección de montaña de Decathlon desde hace una década. “Empecé a practicar judo porque mi hermano mayor, Jesús, lo hacía y yo quería imitarle. Me encanta y me aporta seguridad. Así sé defenderme si alguien me ataca”, cuenta este cinturón negro primer dan, que estudió en el colegio San Agustín y después en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Pamplona. Todos los viernes por la tarde entrena hora y media con Arantza Meca, en el polideportivo de la Rochapea y ahora está preparándose para conseguir el segundo dan.

Así lo explica también Arantza Meca San Martín que, además de entrenadora de judo en la Federación Navarra de Deportes Adaptados es profesora de Educación Física en el colegio de educación especial Isterria (de Fundación Caja Navarra, en Ibero). “Es una gran satisfacción transmitir los valores de nuestro deporte (superación, respeto, control, compañerismo...” Y recuerda que, a sus alumnos, les ayuda a esforzarse en los ámbitos en los que necesitan mejorar ( autonomía, concentración, atención...) Y además de, recalca, en los aspectos físicos, como la fuerza, resistencia, coordinación...

Es lo que le ocurre a Raquel Mondéjar Gómez, pamplonesa de 21 años y medalla de bronce en espalda y braza (en los 50 metros) en los Campeonatos de España de Natación en la categoría adaptada. “A mí me encanta nadar. Me ayuda a superarme y me sube la autoestima. Además de que, físicamente, me encuentro mejor”, explica esta deportista que cursó un PCPIE (Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial) de comercio en el instituto María Ana Sanz y que ahora estudia en el centro de adultos José María Iribarren (“repaso un poco las matemáticas”). Desde los 15 años, entrena dos horas a la semana con el equipo de natación de ANFAS en la piscina de Guelbenzu. “En el agua he encontrado mi lugar... Los estilos que más me gustan son braza y espalda”. Raquel recuerda que se inició en la natación cuando su hermano pequeño empezó a jugar a béisbol. “Iba a ver los partidos con mi padre y me encantaba. Y les dije que yo también quería formar parte de un equipo”, recuerda.

Como el que integra Iván Dévora Abad, un joven atleta pamplonés que tiene 27 años, Síndrome de Down y ha ganado el Campeonato de España en la categoría de 100-200 metros lisos con el Club de Atletismo de ANFAS y con el entrenamiento de Marisa Marcotegui. “En nuestra familia, todos somos muy deportistas. Iván siempre nos acompañaba a todas las competiciones y quería participar él también”, cuenta su madre, Pilar Abad Fuentes, de 56 años y que ha sido atleta y entrenadora de personas con discapacidad intelectual. Su hijo mayor, Daniel (30 años), es profesor de Educación Física en el IESO Pedro de Ursúa (Mendillorri). ”El deporte es muy importante para todos y para nuestros hijos, también. Les posibilita formar parte de un equipo, hacer grupo, valorarse, superarse a sí mismos... Es muy estimulante”.

Para Iván, para Raquel, para David. Y para sus padres, sus hermanos, sus entrenadores... El deporte, como insiste Javier Goldáraz, debe adaptarse a las personas con otras capacidades para convertirlos en campeones.

El reto diario de nueve campeones y sus familias

Gloria, Julio, Jesús, Fran, Alberto, José, Sergio, Roberto y Stefan son los nueve ‘campeones’ que ponen nombre, voz y rostro a una historia real: la que protagonizan a diario las personas con discapacidad intelectual. Todos esos niños, jóvenes y adultos y sus familias que se enfrentan cada día al reto de vivir en una sociedad que no está diseñada para ellos. Estos nueve actores, que protagonizaron la película Campeones (de Javier Fesser) cuentan ahora en primera persona y en el documental Ni distintos ni diferentes, campeones, cómo son sus vidas y su entorno. Se trata, dicen los responsables de la cinta, de un “viaje emocional” a “una realidad poco conocida con la que todos convivimos” y con “unas personas de las que tenemos mucho que aprender”. Y todo aderezado con humor. El documental se estrenó a nivel nacional el viernes 16 de noviembre; pero en Navarra el estreno será mañana, coincidiendo con el cinefórum organizado por Diario de Navarra y ANFAS.

