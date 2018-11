El colectivo de madres que pide la devolución del IRPF: "El siguiente paso serán los tribunales"

Actualizada 15/11/2018 a las 19:01

El colectivo de madres que defiende la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad ha agradecido que la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Fanny Carrillo se haya desmarcado de sus compañeros y haya apoyado las propuestas de UPN y PPN, pese a que finalmente han decaído tras tres empates.

"El siguiente paso serán los tribunales", han advertido para considerar, no obstante, que "hoy se ha abierto una puerta a poder trabajar con otros partidos", ha señalado a los medios de comunicación la portavoz del colectivo, María Mena, una vez finalizado el debate parlamentario.

Mena ha hecho así referencia a la decisión de Fanny Carrillo de votar a favor de sendas propuestas de UPN y PPN que pedían la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad, a pesar de que sus compañeros de la formación morada y el resto de los grupos del cuatripartito se habían posicionado en contra.

En este sentido, Mena ha mostrado "algo de esperanza" porque "a lo mejor a futuro se puede trabajar con los partidos para conseguir algo".

"El siguiente paso serán los tribunales, pero creo que hoy se ha abierto una puerta a poder trabajar con otros partidos, a ver si pueden presentar sus propias propuestas para enmendarlo antes", ha indicado, aunque "de todas maneras" comenzarán ya con el tema administrativo.

Al ser cuestionada sobre las sensaciones del colectivo tras el debate, ha trasladado que se muestran decepcionadas por un lado "pero por otra parte, la verdad es que contentas" porque "por primera vez se ha visto emoción en el debate del Parlamento" y eso es "algo bueno".

Mena también ha respondido a los periodistas sobre los argumentos esgrimidos por los grupos del cuatripartito a la hora de rechazar las propuestas.

"Hay algunos de ellos que me costaría decir hasta qué es lo que han dicho, porque creo que han sido palabras muy vacías, he oído discursos de Rajoy mejores -ha contestado-, y por lo menos a mí, a nivel personal, me hubiera gustado que, por lo menos, me hubieran hablado claro", ha lamentado.

