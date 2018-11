Podemos hace un llamamiento a la responsabilidad y serenidad en Alsasua

Actualizada 02/11/2018 a las 17:54

Podemos ha hecho este viernes "un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad ante el a" por la plataforma España Ciudadana, impulsada por Cs y al que han dado su apoyo PP y Vox.



Para el secretario general de Podemos, Eduardo Santos, "a nadie se le escapa la intencionalidad de esta convocatoria en un pueblo cuya imagen ha sido sistemáticamente pisoteada desde los desgraciados sucesos de hace dos años".



Por eso ve obvio "que se trata de una provocación con un interés exclusivamente electoralista, en esa lucha parricida entre Ciudadanos, el Partido Popular y Vox por sacar la mayor tajada de votos posible en el granero electoral de la derecha extrema".



Santos niega que las críticas sean un ataque a la libertad de expresión y al respecto precisa que "ellos saben, los primeros, que si el acto se hubiera convocado en Tudela, en Estella, en Tafalla o en Sangüesa nadie hubiera puesto ninguna pega ni se estaría hablando de esto", pero "eligieron Alsasua con toda la intencionalidad del mundo, demostrando su nula responsabilidad política".



El hecho de que hasta Covite se haya "desmarcado del acto criticando su clara intencionalidad política y no su solidaridad con la Guardia Civil, no les importa absolutamente nada", asegura Santos, y añade que "van a Alsasua en busca de una foto o de una imagen que vender a los sectores más extremistas del resto del Estado", por lo que espera que "no lo consigan y que el pueblo de Alsasua demuestre, una vez más, su talante y su dignidad".



Tras recordar a los ocho jóvenes procesados y condenados a penas "desorbitadas" tras un juicio "sin las mínimas garantías", el dirigente de Podemos señala que "el mayor éxito que pueden conseguir los convocantes es salir de una localidad, que es muy probable que no vuelvan a pisar, con la foto que buscan" y mientras "la inmensa mayoría de navarros seguiremos pidiendo, como desde el inicio, justicia, equidad y proporcionalidad, que en ningún caso significa impunidad".

