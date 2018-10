Ramón Arraiza Sanz, tractorista de la cooperativa desde 1984

Actualizada 25/10/2018 a las 08:11

Natural de Cirauqui, Ramón Arraiza Sanz era vecino de Puente la Reina desde que, siendo un niño, a los 8 años, su familia mudó la residencia a esta localidad. Estaba casado y tenía dos hijas. Toda su vida había sido un hombre vinculado a las tradiciones del campo, área a la que se dedicó profesionalmente. En 1984 se convirtió en el tractorista de la cooperativa San Isidro de la localidad, trabajando durante muchos años con este vehículo agrícola las fincas de los asociados.

Afiliado a Comisiones Obreras, fue homenajeado en 2008 junto a otras 153 personas por su fidelidad al sindicato el 1 de mayor de 2008. Su perfil agrícola le sirvió también durante su etapa como concejal del Ayuntamiento (1991-94) y precisamente hace 25 años, cuando ejercía como edil en las listas de la Agrupación Electoral Puentesina, al frente de la comisión de Agricultura, fue el encargado de lanzar el chupinazo de las fiestas patronales. De carácter alegre, solía participar en algunos de los eventos con más tradición en la localidad, como las layas. Oihan Mendo, alcalde de la localidad, expresaba su pésame por lo ocurrido a última hora de la tarde de ayer. Del fallecido destacó su forma de ser, “muy sociable”. “A pesar de la diferencia de edad, a mí siempre que me veía se me acercaba y me hablaba. Un hombre de campo de toda la vida”, añadió.

