Actualizada 23/10/2018 a las 15:59

¿Cómo se informaban hace 20 años? ¿Qué noticia recuerdan con especial cariño? ¿Cuándo acuden a www.diariodenavarra.es? ¿Qué noticia les gustaría leer en el futuro? Políticos, artistas, deportistas y agentes sociales hacen una pausa para dedicarnos unas palabras por el 20º aniversario de la página web de Diario de Navarra. Muchas gracias, mila esker.

Manu Ayerdi, vicepresidente del Gobierno de Navarra

"Siempre me ha encantado leer los periódicos y he disfrutado mucho con ello. Cuando puedo, sigo haciéndolo. Pero hay que reconocer que la web que tenemos hoy en día, siempre a mano, con el móvil, es muy práctica. Te informa con inmediatez, estés donde estés, en casa, en el despacho o a 10.000 km. La verdad es que suelo leer con especial interés la información relacionada con las empresas navarras, sus proyectos, éxitos y dificultades. Porque me interesa, y por supuesto, también por el cargo que ocupo. Zorionak por estos 20 años de trabajo y de presencia en la web y ¡que cumpla muchos más!".

Javier Esparza, presidente de UPN

"Como usuario que necesito estar permanente informado de la actualidad, la web de Diario de Navarra y toda su oferta digital son una fuente importante a la que acudo con asiduidad desde el móvil y la tablet. En mi caso, ha marcado un antes y un después a la hora de acceder a los contenidos que necesito o que me interesan de manera sencilla, rápida y ágil".

María Chivite, secretaria general del PSN

"Os felicito por veinte años de apuesta por las tecnologías y los nuevos canales de comunicación. La velocidad a la que avanza el espacio digital hace más importante si cabe cuidar los contenidos, huir de la desinformación y favorecer la interacción y la participación con la ciudadanía".

Ana Beltrán, presidenta del Partido Popular de Navarra

"La página web de Diario de Navarra ha registrado una evolución constante desde sus inicios, y siempre para mejor. Es la referencia a la hora de informarse sobre la actualidad navarra y nacional. Y desde nuestro punto de vista, como partido político, ofrecéis muy buen servicio en la publicación de las noticias que enviamos, que se publican de manera ágil y ajustada".

José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)

"Los últimos veinte años han supuesto una auténtica revolución en la manera de informarnos. Actualmente, los medios digitales deben responder a la actualidad de forma casi inmediata, sin perder de vista la veracidad y el oportuno contraste de la información. Nuestra felicitación a Diariodenavarra.es por el aniversario de este gran proyecto periodístico". Javier Vidorreta, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra "Desde que me empecé a informar y a prestar atención a la prensa, el contenido online ya era algo cotidiano y normalizado. Mi fuente natural de información han sido las redes sociales, donde puedo leer noticias y actualidad de diferentes fuentes en un único canal y en cualquier momento, habitualmente en "tiempos muertos”, sin necesitar nada más que el móvil. El tipo de contenidos que más consumo son avances, actualidad y tendencias de mi sector, el diseño, en medios especializados. Aunque también intento estar al día de la actualidad general, y más ahora. Una sección muy interesante a la que presto atención por medio de la suscripción a su newsletter de correo electrónico es DN Management".

Jesús Santos, secretario general de UGT de Navarra

"En una función como la de dirigente sindical, tan pegada a la realidad y tan condicionada por la actualidad, que cambia constantemente y de manera vertiginosa, contar con una herramienta como la edición digital de DN es imprescindible. Para quienes procedemos de la cultura del diario impreso, el acceso a las noticias y a los datos socioeconómicos con inmediatez representa un salto enorme, facilita el trabajo y le aporta un plus de eficacia. Como me veo obligado a no parar en el despacho, sobre todo accedo desde el móvil. Así que enhorabuena por el aniversario y a por otros 20 años de información veloz, rigurosa y profesional".

Chechu Rodríguez, secretario de CC OO Navarra

"Hay que felicitar en primer lugar a Diario de Navarra por este 20º aniversario y haber sido capaces de adaptarse a las nuevas realidades informativas y a las demandas sociales en este campo. Cuando el papel pierde efectividad en una sociedad más avanzada en lo tecnológico, buscar nuevas formas de atraer a las personas al ámbito de la información por otros medios, es un elemento fundamental en los nuevos, viejos ya, espacios de la comunicación. Traspasar las fronteras de los medios escritos y digitales es hacer llegar a las nuevas y las viejas generaciones la necesidad de mantener la cultura de la comunicación y de la información en esta sociedad cada día mas individualizada, es ver el futuro de la información con la perspectiva necesaria".

Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la Universidad de Navarra

"Me gustaría leer que quienes -por los puestos que ocupamos- tenemos más responsabilidad somos capaces de ponernos de acuerdo para impulsar proyectos útiles para los ciudadanos. Que dejamos en segundo plano nuestros intereses y preferencias, y establecemos como prioridad servir a los demás, sobre todo a los que más lo necesitan. Que respetamos a quienes no piensan como nosotros e intentamos aprender de ellos. La seña de identidad de Diario de Navarra siempre ha sido el periodismo de calidad. Cambian la tecnología y los sistemas de distribución, pero hay un elemento siempre necesario para la supervivencia: seguir haciendo buena información con un gran respeto a los lectores".

Ángel Iriarte, director de Cáritas

"Os deseo lo mejor en estos 20 años que celebráis, naturalmente para un periódico la web es un arma imprescindible. Que cumpláis muchos más, felicidades".

Enrique Martín Monreal, exjugador y exentrenador de Osasuna

“Ahora que estoy fuera, busco noticias de la actualidad navarra para saber qué pasa. Suelo hacerlo por la noche y desde el móvil. Me interesan noticias de información general y sucesos”.

Maitane Melero, atleta

"Ahora llevo la actualidad en el bolsillo ya que en cualquier momento puedo consultar en el móvil la página web de Diario de Navarra. Hay muchísimas noticias que me gustaría leer, como: "Llevamos 20 años (si es más mucho mejor) sin agresiones sexistas ni violencia de género" o "Palestina e Israel conviven en paz".

María Bayo, soprano

"Es increíble la rapidez con la que los medios de comunicación avanzan. En mis primeros años de carrera, tenía un teléfono enorme que hacía de fax, pero no tenían los avances de hoy. Como estoy fuera de España, veo los periódicos digitales todos los días. La web la utilizo para información puntual, no soy muy adicta a esta forma de comunicación, pero si se utiliza bien, es un instrumento mágico, que te puede aportar muchísima información. Como casi todo el mundo utilizó muchísimo WhatsApp y me parece estupendo tener las noticias de tu interlocutor a tiempo real. También puede ser negativo, ya que todo el mundo sabe que estás haciendo en cada momento".

José Andrés Palacios, gerente del Orfeón Pamplonés

"Hace 20 años me informaba en el café de la mañana. Hoy, principalmente acudo a la web al final del día y lo hago a través de la tablet".

Raúl de la Fuente, director y guionista de cine

"Me informo sobre temas de actualidad a través de Twitter y en las ediciones digitales de periódicos locales, nacionales e internacionales. Sigo viajando mucho, así que para mantenerme informado prefiero la información on line. Pero sigue siendo un placer sentarse al sol en una terraza y leer la edición impresa de un periódico de calidad. Puestos a imaginar, me gustaría leer que todo fue en error, que Kapuscinski no ha muerto, que es joven y entusiasta y que sigue mandando crónicas deliciosas desde África. También, que el viernes 26 de octubre, viene al estreno de SU película, 'Un día más con vida', que le encanta y que nos pasamos toda la noche juntos hablando del África que él narró en los años 70 y del África actual. Sobre coberturas de Diario de Navarra, recuerdo el intento de rescate de Iñaki Ochoa de Olza, historia que fue llevada a la pantalla cinematográfica por mis amigos de Arena Comunicación, Pablo Iraburu y Migueltxo Molina, Itziar G. Zubiri y Marga Gutiérrez, entre otros, en la hermosa película Pura Vida".

Mari Ganuza, presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona

"Prácticamente no me informo en Internet. Pero sí lo hago para recopilar la información de la comparsa. En 2010, con el 150 aniversario, estuve todo el día mirando, buscando…".

Amaya Villanueva, presidenta de la asociación de comerciantes del Ensanche de Pamplona "Siempre acudo a DN on line para dar un repaso rápido a la actualidad, pero reconozco que lo que más me gusta son los contenidos que tengan que ver con historias cercanas (de solidaridad, de cosas que pasan en nuestra ciudad, de sus gentes, de sus calles, de su historia) y también contenidos temáticos (sociedad, cultura, educación, gastronomía, cuidados de belleza, recomendaciones de lectura etc.), que suelo leer en ratos de más tranquilidad. ¡Por muchos años más!".

Etiquetas Diario de Navarra

Selección DN+