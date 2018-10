La fallecida en el incendio de Pamplona y su pareja vivieron juntos tras ser él condenado

Actualizada 24/10/2018 a las 13:24

La mujer que falleció este martes a consecuencia de las graves heridas sufridas en un incendio presuntamente provocado por su pareja, había denunciado con anterioridad al hombre, del que había tenido incluso una orden de alejamiento y que llegó a cumplir condena, a cuya finalización volvieron a convivir.



Así lo ha confirmado este miércoles la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, en una concentración de condena por la muerte de Yolanda Jaén Gómez, presuntamente a manos de su pareja que se encuentra imputado por los delitos de incendio y homicidio o asesinato en grado de tentativa.



Allí, tanto ella como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, han avanzado que se personarán como acusación popular en la causa abierta por esta muerte ya que todo apunta a un "caso de violencia machista".



En cuanto a la víctima, la consejera ha precisado que no había sido atendida en los servicios y recursos de los que dispone el Gobierno de Navarra para víctimas de violencia de género; ha sido posteriormente cuando han sabido de la existencia de las denuncias previas y de la condena, ya cumplida, del hombre que ahora se encuentra en prisión provisional.



Al respecto ha apuntado que la comunicación entre las instituciones es precisamente una de las líneas de actuaciones que tienen que mejorar.



"Probablemente haya que hacer una revisión de las leyes desde el punto de vista normativo, del corpus jurídico que rodea a estas víctimas, porque la realidad demuestra que estos hechos suelen ser reiterados, que una vez que un procedimiento de estos se inicia es muy probable que se vuelva a repetir", ha indicado.



En esta línea ha remarcado que dentro del Pacto de Estado de Violencia contra las Mujeres, una petición que siempre ha hecho Navarra es la de "cambiar la ley para incluir a víctimas, no solo parejas y exparejas, sino para incluir todo tipo de violencias, no solo la física, como la de este caso, que es la más cruel".



"Hay que cambiar la ley estatal porque la realidad nos está superando por muchas circunstancias", ha sostenido, tras lo que ha anunciado que probablemente la semana que viene se adoptará el acuerdo para personarse como acción popular.

Selección DN+