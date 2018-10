Claves de las nuevas deducciones por alquiler en Navarra

Actualizada 24/10/2018 a las 07:55

Por arrendamiento para la emancipación



El arrendatario de una vivienda que constituya su residencia habitual y permanente, y que tenga una edad de entre 23 y los 30 años, tendrá derecho a una deducción del 50% de la renta por alquiler, con un límite máximo de 250 euros mensuales y una duración máxima de tres años

El importe de la deducción se abonará por el Gobierno foral de manera trimestral (primera quincena de enero, abril, julio y octubre), siempre que el joven aporte los justificantes bancarios del pago del alquiler.

No tendrá derecho a esta deducción quien tenga rentas superiores a 20.000 euros (computados de forma individual si el solicitante no es miembro de una unidad familiar) o 30.000 (conjuntamente con el resto de miembros de la unidad familiar).

Sobre una misma vivienda sólo podrá concederse una deducción. No obstante, si existieran varios solicitantes titulares del contrato de arrendamiento, el importe de la deducción que corresponda se prorrateará entre todos ellos por partes iguales, dividiendo el 50% de la renta mensual o el límite de 250 euros entre todos los titulares del contrato, cumplan éstos o no los requisitos de acceso a esta deducción.

Comunes para ambos programas



REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS

Habrá que acreditar unos ingresos mínimos de 3.000 euros; no ser titular de una vivienda; no haber transmitido una en los últimos cinco años, de forma que dicha operación hubiera generado ingresos superiores a 60.000 euros; no haber declarado como ingresos de la parte especial del ahorro más de 5.000 euros en la declaración de la Renta; no tener bienes o derechos por encima de 90.000 euros (salvo que estén afectos a una actividad empresarial o profesional); y no tener parentesco en primer o segundo grado con el arrendador.



INCOMPATIBILIDADES

Las deducciones por arrendamiento para emancipación de jóvenes y para familias serán incompatibles entre sí; con la deducción por alquiler de vivienda; con las ayudas de emergencia o extraordinarias para el pago de gastos de alquiler; y con las subvenciones por arrendamiento previstas para viviendas protegidas o adscritas a la Bolsa de Alquiler.



650 EUROS al mes deberá ser la renta máxima del alquiler para poder optar a las deducciones

Sobre una misma vivienda sólo podrá concederse o bien una deducción por arrendamiento para acceso a vivienda o bien una por arrendamiento para emancipación, pero no ambas simultáneamente.

Por arrendamiento para acceder a una vivienda



Para personas o unidades familiares con ingresos familiares ponderados inferiores a 1,7 veces el nuevo indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA, de 8.120 euros en 2017 y 8.266 en 2018), arrendatarios de residencia habitual y permanente, y con los siguientes requisitos

- deducción del 50% de la renta de alquiler satisfecha si está inscrito en el Censo de Solicitantes de vivienda protegida con una antigüedad ininterrumpida igual o superior a un año a 1 de enero de cada año natural en la modalidad de arrendamiento. Según ingresos, la deducción no podrá superar los 300 euros mensuales.

- del 60% de la renta de alquiler si es beneficiario del programa de vivienda de Integración Social en arrendamiento con una antigüedad igual o superior a dos años a 1 de enero de cada año natural. La deducción no podrá superar los 360 euros mensuales.

Su vigencia es anual, pudiendo ser renovada.

Sobre una misma vivienda sólo podrá concederse una deducción de la que sólo podrá ser beneficiaria una única unidad familiar o un solicitante.

