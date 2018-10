Investigado un menor en Navarra por extorsionar a otros tres a cambio de no pegarles

Actualizada 22/10/2018 a las 13:19

La Guardia Civil de Navarra ha investigado en fechas recientes a un adolescente de 16 años como presunto autor de un delito de extorsiones reiteradas a otros tres menores.



Las víctimas hicieron entregas de pequeñas cantidades de dinero, llegando a agotar todos sus ahorros y teniéndole que robar dinero a sus padres, según ha informado la Guardia Civil, que ha indicado que las amenazas consistían en no causarles daño físico a cambio de dinero.



El acoso se destapó cuando uno de los menores relató los hechos a sus progenitores y estos presentaron denuncia en las Oficinas del Área de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Navarra.



El menor víctima del acoso relató a los agentes cómo había estado recibiendo amenazas por parte de un excompañero de clase.



Las amenazas eran realizadas a través de una aplicación de mensajería instantánea, solicitando el autor la entrega de cierta cantidad de dinero a cambio de no causarle daños físicos a él o sus padres.



Las investigaciones fueron asumidas por el Área de Delitos Contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, debido a la especialización de los agentes en la investigación de hechos delictivos en los que se ven implicados menores.



Durante las investigaciones se puedo averiguar que el agresor repitió el 'modus operandi' con otras dos víctimas, a las que amenazaba con causarles daño físico si no le entregaban la cantidad de dinero solicitada.



La cantidad de dinero solicitado se establecía en 50 euros en cada una de las ocasiones, llegando a entregar entre los 3 menores víctimas del delito un total aproximado de 500 euros, lo que en uno de los casos obligó a uno de los jóvenes a sustraerle dinero a sus padres.



Esta coacción reiterada llevó a la Área de Delitos Contra las Personas de la Guardia Civil a tomar declaración al menor en calidad de investigado como autor de un supuesto delito continuado de extorsión, habiendo sido entregadas las diligencias en la Sección de Menores de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra.



Las edades de las víctimas estarían comprendidas entre los 14 y los 16 años, siendo todos ellos compañeros de un centro educativo situado en un municipio de la cuenca de Pamplona, ha señalado la Guardia Civil.



Este cuerpo policial recomienda que si un menor cree que es objeto de acoso no debe ceder nunca al chantaje del acosador.



Ha apuntado que debe decírselo a sus padres y después es necesario que los tutores del menor denuncien de forma inmediata a los cuerpos policiales, juzgados de guardia o la fiscalía de menores.



Además, ha indicado que ante un episodio de este tipo es fundamental no borrar el contenido del teléfono, ya que las conversaciones, imágenes y vídeos, son de gran interés para la investigación, siendo recomendable realizar una impresión de las mismas para evitar su pérdida.

