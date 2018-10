Madres navarras no descartan la vía judicial para lograr la devolución del IRPF

Actualizada 19/10/2018 a las 13:16

El grupo de madres y padres que reclama la devolución del IRPF de prestaciones por maternidad ha confiado en que, tras la decisión de las Haciendas forales vascas, el Gobierno de Navarra "cambie de criterio" y devuelva las retenciones de IRPF en permisos de maternidad. En caso contrario, lucharán "hasta el final" y no descartan la vía judicial.



En representación de este colectivo, Carmen Azpillaga ha remarcado, en declaraciones a los periodistas, que tras la decisión de las Haciendas forales vascas de devolver el dinero retenido "nos han dejado solas a las madres navarras" y ha lamentado que en la Comunidad foral "tengamos que mover cielo y tierra para conseguirlo".



No obstante, ha afirmado que la decisión de las Haciendas vascas les da "ánimo", ya que, según ha indicado, "sabiendo que tienen una fiscalidad propia, al igual que pasa aquí, el cambiarlo ha sido por voluntad política". "Si allí se ha podido, ¿por qué aquí no?", se ha preguntado Azpillaga, quien ha esperado que "al final la cordura y la coherencia hagan al Gobierno cambiar de idea y nos den lo que nos corresponde por derecho".



En caso de que no sea así, el grupo de madres luchará "hasta el final", puesto que "somos madres luchadoras, nadie nos ha regalado nada y vamos a luchar por lo que nos corresponde", ha destacado la representante del colectivo, quien ha avanzado que no descartan la vía judicial y que se están moviendo para "informarnos qué habría que hacer y cuáles serían los pasos". En todo caso, ha señalado que "es la última opción", puesto que consideran que "no deberíamos tener que llegar hasta allí".



El grupo de madres y padres ha mantenido este viernes una reunión con el Defensor del Pueblo de Navarra para trasladarse sus demandas y ver "qué puede hacer por nosotras y en qué nos puede ayudar", después de que en 2016 "sacara una resolución en la que instaba a Hacienda a cambiar la ley para volver a la que había antes y a una situación en la que la prestación fuera exenta de tributación".



"Vamos a ver si podemos seguir trabajando en esa línea y que nos asesore y nos ayude. Es una figura muy importante", ha resaltado Carmen Azpillaga, quien ha explicado que el lunes entregarán en el Parlamento de Navarra las 23.000 firmas que han recogido a través de Change.org.



Además, la próxima semana tienen previsto reunirse con representantes de los partidos políticos para "que nos vean, vean que somos familias normales y podamos llegar a un acuerdo en esos encuentros". Y el sábado 27 de octubre han convocado una manifestación a la que animan acudir con sonajeros.



En este sentido, ha animado a "todo el mundo que esté afectado o que crea que esta causa es justa a venir a apoyarnos, pero siempre a título personal". "No queremos ninguna foto con un partido ni que se nos vincule. Todo el mundo está invitado, pero a nivel personal", ha señalado.

