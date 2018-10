Derechos Sociales trabaja en las indicaciones de Comptos sobre contratos de ANADAP

Actualizada 16/10/2018 a las 16:53

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha destacado que el informe de la Cámara de Comptos sobre los contratos de asistencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADAP) "ratifica la adecuación a la legalidad, las formas y al respeto de los trabajadores en todos los casos" y ha asegurado que se está trabajando en implementar las recomendaciones realizadas por el órgano fiscalizador.



En una comisión parlamentaria, solicitada por el PSN, Laparra ha remarcado que el informe de Comptos aporta "una serie de recomendaciones interesantes e importantes" para "seguir mejorando la calidad de los servicios", unas recomendaciones "sobre las que estamos trabajando en su implementación", ha garantizado.



En concreto, respecto a las memorias, el vicepresidente de Derechos Sociales ha afirmado que "se está revisando el contenido y el modelo de las memorias técnicas y económicas de tal forma que la información que se recabe sea relevante para la valoración de los servicios".



Además, ha destacado que "se está trabajando en un sistema de gestión de presencia de los trabajadores que permita a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y al Servicio de Inspección conocer en tiempo real los profesionales que están trabajando en los centros".



Según ha indicado Laparra, su departamento "también ha impulsado el inicio de un convenio colectivo para la intervención social, conscientes de la necesidad de unificar las condiciones en el sector" y ha resaltado que están "apoyando" ese proceso para una negociación entre patronal y sindicatos.



Asimismo, ha asegurado que "se han seguido tramitando los procedimientos para la adjudicación de los contratos en los casos que se ha extendido más allá de su vigencia en la aplicación del mismo". "En algunos casos ha habido elementos de demora, pero en todos los casos ajenos al departamento", ha señalado Laparra, quien ha destacado que el informe de Comptos "es claro en este sentido, en cuanto a que constata que en todos los casos se está en tramitación y en vías de solución la sustitución de los convenios que han perdido vigencia".



Por otro lado, en cuanto a la valoración que hace el órgano fiscalizador sobre que el beneficio del 3% podría ser "muy ajustado", Laparra ha señalado que "en principio nos parece suficiente". De hecho, ha agregado, "ha permitido la presentación de propuestas con calidad técnica adecuada" y "un procedimiento abierto a entidades con y sin ánimo de lucro y la concurrencia de las pymes".



Igualmente, el vicepresidente ha puesto en valor "el esfuerzo importante que se ha hecho en la planificación del conjunto de servicios sociales en Navarra" y también ha resaltado que "en los actuales contratos se están introduciendo indicadores de calidad, no sólo aquellos que hacen referencia al volumen de actividad, sino también indicadores de resultados, para objetivar la eficiencia de las estrategias implementadas con cada uno de los contratos".



Laparra ha afirmado, además, que "también asumimos la recomendación en relación a la mejora de las encuestas de satisfacción, que serán elaboradas desde la propia agencia".



Por otra parte, el vicepresidente también ha querido poner de manifiesto que en el informe de Comptos se constata que "los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos realizados en los ejercicios de 2016 y 2017 se han realizado de conformidad con la ley" y que "el criterio determinante en las adjudicaciones ha sido la proposición técnica frente a los criterios económicos".



PSN: "A SU MANERA HA HECHO CIERTA AUTOCRÍTICA"



En el turno de los grupos parlamentarios, la socialista Nuria Medina ha considerado que "a su manera" el vicepresidente de Derechos Sociales "ha hecho cierta autocrítica", pero ha afirmado que "vamos tarde". "La gestión indirecta no debe suponer que el Gobierno adjudique sus servicios y luego si te he visto no me acuerdo, se debe hacer un seguimiento exhaustivo de las condiciones en las que se están desarrollando los contratos", ha defendido.



Por su parte, la parlamentaria de UPN Maribel García Malo ha opinado que la representante del PSN "ha sido generosa diciendo que Laparra ha hecho autocrítica" y ha asegurado que ésta "ha brillado por su ausencia una vez más". "Espíritu de autocrítica no he visto ninguno", ha expuesto, para remarcar que "todos los servicios están gestionados por las mismas empresas que lo hacían cuando estábamos nosotros en el gobierno, por lo tanto, la gestión sigue siendo privada".



Por contra, la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha puesto de relieve que "la conclusión general de Comptos es que las licitaciones y contratos analizados son correctos, ajustados a la realidad y garantes de la calidad de los servicios", lo que muestra "un buen hacer en todo lo que rodea a dichas contrataciones". También se ha mostrado satisfecha de que se hayan ido "tomando en consideración" las recomendaciones efectuadas.



En representación de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha emplazado a "comparar el informe de Comptos de 2013 con el de 2016" sobre estos contratos y ha puesto de relieve "los cambios, los avances y la dirección que ha cogido en estos años de legislatura". Ha apostado por la gestión directa de estos servicios y ha comentado que "se han ido cumpliendo las recomendaciones".



Desde el grupo de Podemos-Orain Bai, Mikel Buil ha valorado el trabajo realizado por el actual Gobierno de Navarra en este ámbito y ha reivindicado "acabar con las leyes austericidas que no permiten avanzar hacia una gestión directa con todas las de la ley". Ha planteado, además, una modificación del decreto de infracciones para ver si "podría facilitar que se tutorizara mejor a las empresas".



Por parte del PPN, Javier García ha declarado que "se demuestra que el Gobierno que presume de lo social a la hora de gestionar las políticas sociales es incapaz de hacer lo que venía prometiendo y actúan de manera similar a un modelo que se mantenía en años anteriores". Y ha considerado que "han dejado de lado lo que pregonaban".



Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha comentado que "de la lectura del informe se desprende que el Gobierno y el departamento puede estar muy satisfecho del trabajo que está desarrollando porque para mejorar la calidad de los contratos de la ANADAP y las condiciones de los trabajadores está poniendo en marcha propuestas y nuevas actuaciones que son muy importantes".

